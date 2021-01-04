Минпросвещения отменило обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Moscow-Live / Николай Будишевский

4 января в России вступил в силу приказ Минпросвещения России, который утвердил отмену плана ввести обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку для одиннадцатиклассников. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как передает ТАСС, приказ вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный в 2012 году и вводящий наряду с русским языком и математикой обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Выпускники должны были сдавать его с 2022 года, но от этой идеи отказались, оставив в списке обязательных только экзамены по математике и русскому языку.

Помимо этого, выпускники могут выбрать для сдачи литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, английский, немецкий, французский, испанский или китайский языки, информатику, родной язык, родную литературу.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова в 2019 году говорила, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году. В ответ на это Национальный родительский комитет начал широкую кампанию против обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Так, председатель НРК Ирина Волынец от лица российских родителей заявила о "насильственном насаждении на нашей земле западной экспансии и порабощении сознания наших детей". По ее мнению, выбор ЕГЭ по иностранному языку должен быть исключительно добровольным, поскольку "Россия является великой независимой страной, а не колонией". Кроме того, Волынец утверждала, что для сдачи этого экзамена дети будут вынуждены тратить много времени в ущерб другим, более важным предметам.