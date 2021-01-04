Минпросвещения отменило обязательный ЕГЭ по иностранному языку

4 января в России вступил в силу приказ Минпросвещения России, который утвердил отмену плана ввести обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку для одиннадцатиклассников. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как передает ТАСС, приказ вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный в 2012 году и вводящий наряду с русским языком и математикой обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Выпускники должны были сдавать его с 2022 года, но от этой идеи отказались, оставив в списке обязательных только экзамены по математике и русскому языку.
Помимо этого, выпускники могут выбрать для сдачи литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, английский, немецкий, французский, испанский или китайский языки, информатику, родной язык, родную литературу.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова в 2019 году говорила, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году. В ответ на это Национальный родительский комитет начал широкую кампанию против обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Так, председатель НРК Ирина Волынец от лица российских родителей заявила о "насильственном насаждении на нашей земле западной экспансии и порабощении сознания наших детей". По ее мнению, выбор ЕГЭ по иностранному языку должен быть исключительно добровольным, поскольку "Россия является великой независимой страной, а не колонией". Кроме того, Волынец утверждала, что для сдачи этого экзамена дети будут вынуждены тратить много времени в ущерб другим, более важным предметам.
В сентябре 2020 года Совет по федеральным государственным образовательным стандартам рассмотрел и одобрил проект изменений, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация. Тогда отмечалось, что решение не вводить обязательный экзамен по иностранному языку прошло процедуру общественного обсуждения и независимую экспертизу. Проект изменений поддержали Российская академия образования и органы управления образованием подавляющего большинства регионов.