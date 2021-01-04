Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Официальный портал Забайкальского края

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов госпитализирован с коронавирусом в первую городскую клиническую больницу Читы, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Обязанности главы региона временно будет исполнять первый заместитель председателя правительства Андрей Кефер.

"Александр Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на ковид ушел на самоизоляцию. Однако по настоянию врачей в понедельник направлен в медучреждение", - сообщается на сайте администрации края.

В ноябре прошлого года о своем заболевании коронавирусом сообщил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. У него поднялась температура и он был вынужден вызвать домой участкового врача, после чего ушел на самоизоляцию. В том же месяце от последствий коронавируса скончался бывший глава Хакасии, заместитель генерального директора Российских железных дорог Виктор Зимин: причиной его смерти стала вызванная коронавирусом пневмония.