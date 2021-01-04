Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов умер в госпитале для больных COVID-19

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов умер в госпитале для больных COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. "Подтверждаем, скончался в ковидном госпитале", - сказал собеседник агентства. Находился ли министр в госпитале в связи с болезнью или по работе, не указывается.

Сергею Шахову было 65 лет. Он родился в городе Новая Горловка, Донецкой области. С 1973 по 1974 проходил службу в Вооруженных силах, в 1974 году поступил в Черкасское пожарно-техническое училище МВД СССР, которое окончил в 1977 году. Начинал карьеру лейтенантом внутренней службы в должности начальника караула 19-ВПЧ специальной техники и связи отряда технической службы Симферополя УВД Крымисполкома. Бессменно занимал должность главы крымского МЧС с марта 2014 года. В июле 2014 года после реорганизации ведомства стал министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

В Крыму с начала пандемии выявили около 26 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Рост числа заражений в регионе начался в октябре и продолжался в декабре. Максимальный показатель за сутки зафиксировали 19 декабря - 357 человек.

По состоянию на утро 4 декабря в Крыму выявлено 26 274 случая коронавируса, из них 247 - за последние сутки. 20531 человек выздоровел, из них 82 - за последние сутки. Умерли 540 человек, из них за минувшие сутки - 9.