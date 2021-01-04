Президент РФ Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в случае заноса и распространения на территории страны опасных инфекционных заболеваний. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

"Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний", - говорится в указе.

В соответствии с утвержденным порядком Роспотребнадзор в случае возникновения угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения устанавливает один из трех возможных уровней риска: первый - при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй - при выявлении единичных случаев и локальных очагов в РФ, третий - при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов РФ. Порядок определяет действия различных ведомств при каждом из перечисленных уровней угрозы.

Также при кабмине формируется координационный совет по предупреждению угрозы ЧС, который в случае необходимости может сформировать свой оперштаб. Оперштаб разрабатывает и утверждает план мероприятий по предупреждению распространения опасных заболеваний, готовит предложения о введении ограничительных мер (в том числе карантина), организует проведение информационной кампании по профилактике заболеваний.

Ранее ученый Жан-Жак Муембе-Тамфун, первым обнаруживший в 1976 году вирус Эбола, заявил, что в Республике Конго могло появиться новое смертельно опасное заболевание. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам микробиолога, у пациентки обнаружились признаки геморрагической лихорадки. У нее взяли анализы, но они не показали наличия Эболы или других каких-либо известных медицине заболеваний. Она может быть нулевым пациентом нового патогена, названного "Болезнью Х". Это заболевание может быть таким же заразным, как и COVID-19. А его смертность может составить 50-90% смертности от вируса Эбола, от которого умирает в среднем половина пациентов.

Пациентка с неизвестным патогеном изолирована. Она может общаться с родственниками только через прозрачное пластиковое окно. Личность зараженной держат в секрете, чтобы защитить ее от нападок со стороны местных жителей.

Роспотребнадзор сообщил, что изучает все источники и публикации о возможном возникновении болезни, сообщает РИА "Новости". Как отметил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, описанные симптомы необязательно говорят об инфекционной болезни: симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах.

"Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний", - сказал Горелов, предложив дождаться выделения возбудителя болезни.

В мае бразильский эколог Давид Лапола заявил, что следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии. По словам эколога, вырубая джунгли, люди все дальше проникают в некогда дикие районы, что увеличивает угрозу передачи вирусов человеку.

"Амазония - это огромный резервуар вирусов. Нам лучше не испытывать удачу", - предупредил Лапола, заявив, что принципы хозяйственного освоения Амазонии необходимо пересмотреть, иначе мир рискует столкнуться с вспышками болезней, последствия которых трудно предсказать.

Так, продолжение хищнической вырубки лесов Амазонии, региона, включающего в себя часть территорий Бразилии, Перу, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Гайаны, Суринама и Французской Гвианы, может привести к вспышке зоонозов - болезней, передающихся от животных к человеку, одной из которых стала и коронавирусная инфекция COVID-19. До сих пор такие случаи отмечались в основном в Африке и Южной Азии.