В Бурятии задержан 27-летний житель села Тэгда по подозрению в умышленном поджоге местного храма Христа Спасителя

МВД по Республике Бурятия Пострадавшая от злоумышленника церковь

МВД по Республике Бурятия

В Бурятии задержан 27-летний житель села Тэгда по подозрению в умышленном поджоге местного храма Христа Спасителя, где ранее служил помощник пастора, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними, пишет "Тайга.Инфо".

Вечером 2 мая в полицию поступило сообщение о пожаре в местном храме Христа Спасителя. В результате возгорания частично обгорел амвон. Задержанный по подозрению в поджоге храма в селе Тэгда был судим за преступление по ст. 228 УК, сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства. "Ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Мотивы противоправного деяния устанавливаются", - говорится в сообщении.

На видео пресс-службы МВД подозреваемый рассказал, что 2 мая он гулял и распивал спиртные напитки, а ночью пошел в церковь Христа Спасителя, взяв с собой солярку. Мужчина разбил стекло, залез в храм и, по его словам, совершил поджог.

МВД сообщило, что будет возбуждено дело по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК). "Мотивы противоправного деяния устанавливаются", - уточняет ведомства.

Бурятский телеканал "Ариг Ус" отмечает, что от поджога пострадала церковь, в которой служил 65-летний дьякон, обвиняемый в семи эпизодах изнасилования детей, совершенных с 2018 по 2021 год. В середине апреля региональное управление Следственного комитета сообщило об аресте обвиняемого. По версии следствия, с 2018 по 2021 годы он совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних, посещавших храм.

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