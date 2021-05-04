Юрий Дудь опубликовал вырезанный фрагмент из интервью с блогером Ивангаем

Дудь / Telegram

Российский журналист Юрий Дудь ответил в телеграм-канале на обвинения блогера Ивана Рудского (Ивангая), который заподозрил его в намеренном удалении из интервью с ним отрывка про массовый голод на Украине и сталинские репрессии.

"Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда - то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать", - написал Юрий Дудь.

По его словам, такой монтаж он оценивает как уважение и по отношению к зрителю, и по отношению к герою. "Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связках, не до конца понимаешь, что хочешь сказать, - это нормально, тем более для человека с минимальным (о чем он сам говорит) опытом публичных выступлений. И так же нормально не брать это в итоговый монтаж", - считает Юрий Дудь.

Однако, по его словам, в этот раз "тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной". Поэтому журналист опубликовал 12-минутный фрагмент, в котором Ивангай рассуждает об аннексии Крыма, голодоморе и судьбе дедушки, пострадавшего от сталинских репрессий.

Двухчасовое интервью с Иваном Рудским вышло на YouTube-канале Дудя 18 марта. Спустя полтора месяца, 2 мая, Ивангай написал в Twitter, что Дудь вырезал из их беседы "главный месседж".

"Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД-репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией", - написал он. Когда один из читателей попросил Ивангая объяснить мотивы Дудя, вырезавшего этот фрагмент интервью, блогер ответил нецензурной грубостью: "Ссыкло *** (никчемное)".

Между тем Юрий Дудь утверждает, что сразу после опубликования интервью он получил сообщение от Ивангая: "Очень круто, спасибо!"

В 12-минутном ролике, который опубликовал Дудь в Telegram, Ивангай, родившийся на Украине и долгое время живший в Москве, отвечает на вопрос журналиста о том, в какой момент ему перестала нравиться российская власть.

"Есть исторический контекст, все время терки какие-то происходили. Бабушка рассказывала про голодомор, вот эти все ужасы, которые на селе происходили, потом дедушка, к которому НКВДшные "тройки" приходили, зерно отжимали. Кстати, история была более интересная, потому что дедушка, когда на него пистолет направили, выбил его и прятался зимой две недели где-то у людей, его не могли найти типа. Он типа проявил какую-то храбрость. Вот эта часть меня, конечно, тоже, дедовы байки, конечно. Сейчас до сих пор я вижу тоже, война какая-то между Украиной и Россией. Все явно как-то нечисто, эта война какая-то нечестная", - размышлял Ивангай.

Далее он сказал, что Украина оказалась в "нечестном" положении из-за войны в Донбассе. "Мы такие шарящие, талантливые, а нам мешают. И кто, старший брат, получается... Или младший брат, но большой, который вымахал, детина. Блин, мы могли бы... А война - это ужасно, нечестно. Это страшно. Это методы запугивания, они нечестные", - добавил блогер. Его слова приводит РБК.

После его монолога Юрий Дудь усомнился в том, что его собеседник знает то, о чем говорит. "Насколько я прав, (если предположу), что ты просто недавно стал что-то потреблять на предмет политики?" - спросил журналист, предположив, что Ивангай "стал смотреть телик и что-то читать". По мнению Дудя, собеседник оказался под влиянием каких-то людей, поскольку его речь звучит "спутанно и смешанно".

Ивангай пояснил, что "стал читать "Википедию" и забивать интересные ему тэги в поисковую строку Google. Он также добавил, что это "достаточно хаотичный метод познания мира".

Напомним, в конце апреля претензии к интервью с Ивангаем в программе Дудя возникли у МВД РФ. Ведомство возбудило дело о пропаганде запрещенных веществ. Жалобу в полицию перед этим подала "Лига безопасного интернета", которую возглавляет Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной.

Еще раньше в предвзятости Юрия Дудя обвинял телеведущий Владимир Соловьев. Он обозвал журналиста "ничтожной мразью", "дегенератом", "либерастней" за снятый им фильм "Беслан. Помни" с критикой властей.

Добавим, что обвинения Юрия Дудя в стремлении обойти стороной тему сталинских репрессий выглядят голословными. Именно он в 2019 году снял документальный фильм "Колыма - родина нашего страха", посвященный этой ужасной странице истории.