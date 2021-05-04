В спецприемнике Екатеринбурга отказались принимать письма для отбывающих административный арест, в которых упоминаются политик Алексей Навальный и экс-глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. Сотрудник учреждения назвал их фамилии "запрещенными". Об этом порталу It's My City сообщила экс-сотрудница штаба Навального в Екатеринбурге Виктория Райх.

Она с друзьями пыталась передать письма экс-координаторам штаба Навального Алексею Гресько и Ирине Норман, которые отбывают арест по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение порядка проведения митинга"). 22 апреля сотрудники спецприемника сказали, что письма приняли, но адресаты заявили, что их не получили. 25 апреля бывшие сотрудники решили повторно передать корреспонденцию, однако начальник дежурной смены спецприемника попросил присылать письма по почте с марками, хотя до этого письма принимали даже без конвертов.

Впоследствии выяснилось, что письма не хотят принимать из-за того, что в них присутствуют запрещенные слова "Навальный" и "Волков". В ответ на вопрос, почему сотрудники спецприемника читают чужие письма, там сослались на требования закона 67-ФЗ о порядке отбывания административного ареста.

В статье 18 закона сказано, что сотрудники места отбывания административного ареста могут проводить досмотр письменной корреспонденции в установленном порядке. При этом в приказе МВД о внутреннем распорядке говорится, что досмотр письменной корреспонденции проводится комиссией из двух сотрудников места отбывания ареста в присутствии лица, подвергнутого аресту. Цензура при этом не допускается, а результаты досмотра поступающей и отправляемой письменной корреспонденции отражаются в акте.

29 апреля Cледственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального, а также сотрудников его фондов Леонида Волкова и Ивана Жданова. Это дело по статье о создании и руководстве общественной организацией, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью.

Дело было возбуждено еще в начале февраля 2021 года, но известно о нем стало только сейчас. Оно упоминается в документах по делу о признании фондов и штабов Навального экстремистскими организациями, максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.