15-летнего Никиту Уварова, которого вместе с друзьями обвинили в намерении взорвать здание ФСБ в игре Minecraft, выпустили из СИЗО в Канске Красноярского края, пишет в Telegram глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Уваров находился в СИЗО почти 11 месяцев. На днях Красноярский краевой суд признал незаконным продление стражи от 06 апреля 2021 года. Никакой другой меры пресечения в отношении него не избрали, отметил Чиков. Уваров вину не признает.

14-летние школьники стали фигурантами уголовных дел о терроризме после того, как наклеили на здание местного управления ФСБ стикеры с критикой государства и в поддержку политзаключенных, в том числе аспиранта МГУ Азата Мифтахова. О их задержании стало известно в ноябре 2020 года. Получив доступ к телефонам школьников, силовики обнаружили там переписку, в которой подростки обсуждали сценарий игры Minecraft, который предполагал имитацию взрыва здания ФСБ.

Подростков обвинили в том, что они "с целью изменения существующего в РФ государственного и политического устройства <…> проходили обучение в целях осуществления в дальнейшем террористической деятельности - совершения на территории Канска террористического акта путем совершения взрывов в зданиях, в которых расположены правоохранительные органы".

9 марта стало известно, что Следственный комитет закрыл возбужденное в отношении школьников уголовное дело об организации террористического сообщества (ст. 205.4 УК РФ) в связи с отсутствием в действиях всех троих состава преступления. По этой статье обвиняемым грозит пожизненный срок лишения свободы.

За всеми фигурантами признано право на реабилитацию. Однако в силе остались обвинения в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также в изготовлении, хранении и ношении взрывчатых веществ группой по сговору.