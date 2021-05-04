Дачников предупредили о штрафах за одуванчики, мяту и ромашку на участке

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин Правонарушение заключается как в действии, например, использовании семян, зараженных болезнями, так и в бездействии - когда дачник не уничтожает сорняки механическим путем или с помощью химикатов

Фотобанк Moscow-Live / Николай Будишевский

Дачникам грозит административная ответственность за игнорирование на участке сорных растений, к которым относятся одуванчик лекарственный, мята полевая и ромашка пахучая, сообщила "РИА Недвижимость" юрист Татьяна Мацукова.

Она уточнила, что закон предусматривает штрафы за нарушение правил борьбы с сорняками, опасными вредителями растений и возбудителями болезней растений. Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 N1482. К их числу, помимо упомянутых, относятся борщевик Сосновского, осот полевой, чертополохи и амброзия разных видов.

Правонарушение заключается как в действии, например, использовании семян, зараженных болезнями, так и в бездействии - когда дачник не уничтожает сорняки механическим путем или с помощью химикатов. Гражданам грозит за это предупреждение или штраф в размере от 300 до 500 рублей; для должностных лиц предусмотрен штраф от 500 до 1 тысячи рублей, для юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.

Если вред от нарушения правил крайне мал, административной ответственности можно избежать, отметила Мацукова. Депутат Госдумы Наталья Боева в интервью "Дума ТВ" напомнила, что одуванчик является лекарственным растением, и за подобного рода растения на участке наказывать не будут. Но за борщевик, который действительно может нанести вред здоровью, административное наказание последует.