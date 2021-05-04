Российские власти лишили гражданства около 300 человек с 2020 года

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов Как пояснили в МВД, решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае его получения на основании подложных документов или заведомо ложных сведений, а также при ведении деятельности, которая представляет угрозу основам конституционного строя

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Начиная с 2020 года российские власти лишили гражданства 280 человек, которые ранее получили паспорт гражданина России. Об этом сообщили в МВД в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

"Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений", - пояснили в полиции.

Кроме того, заявитель мог подавать на гражданство для того, чтобы вести деятельность, которая представляет угрозу основам конституционного строя. Тогда решение о выдаче российского паспорта тоже могут аннулировать через суд. Также в МВД отметили, что в прошлом году российские паспорта получили 656 тыс. человек.

Положения о лишении российского паспорта содержатся в ст. 22 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (Основания отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации). Кроме всего прочего, она предусматривает, что если нарушитель подавал заявление вместе со своими родственниками, но их документы не были подложными, их переход в российское гражданство не подлежит аннулированию.

В апреле верховный суд республики Карелия отказал в пересмотре решения по делу дворника Алексея Новикова, лишенного российского гражданства после осуждения по статье 282 УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") за репост публикации об ИГ* в соцсети "ВКонтакте", который мужчина вскоре удалил.

Как утверждал впоследствии фигурант дела, его под пытками заставили признаться, что он собирался ехать в Сирию воевать на стороне боевиков. Впоследствии в суде Новиков предъявил медицинские доказательства нанесенных ему электрошокером травм, однако его все равно приговорили к двум годам колонии.

В мае 2020 года в полиции у Новикова изъяли паспорт, а затем лишили гражданства и обязали покинуть Россию. В пояснении УМВД Петрозаводска говорится, что наказание по террористической статье приравнивается к сообщению заведомо ложных сведений при получении гражданства. Будущие россияне обязуются соблюдать Конституцию и законодательство РФ, но Новиков, по мнению МВД, не выполнил взятое на себя обязательство не нарушать российский закон.

В феврале режиссер Никита Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ и ее чиновников. По его словам, предложенный им механизм лишения гражданства станет хорошей альтернативой другим формам репрессий, но не должен привести к злоупотреблениям.

Инициатива Никиты Михалкова противоречит действующей Конституции РФ. Статья 6 Основного закона гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Между тем в СССР существовала законодательная норма, позволявшая лишить жителя Советского Союза гражданства. В статье 18 Закона "О гражданстве СССР" говорилось, что лишить гражданства можно было "в исключительном случае по решению Президиума Верховного Совета СССР, если лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР".