Фильм о чеченском гее, показы которого отменили в России из-за угроз, получил гран-при фестиваля "Артдокфест"

Artdocfest / Youtube.com В России показы "Тихого голоса" не состоялись: в Москве фильм сняли с программы после того, как "представитель чеченской диаспоры", представившийся Сулиманом, пригрозил организаторам фестиваля "серьезными последствиями

Artdocfest / Youtube.com

Фильм "Тихий голос" о чеченском бойце ММА, который вынужден бежать в Бельгию после обещания брата убить его из-за гомосексуальности, получил гран-при фестиваля "Артдокфест" с формулировкой: "За талант слышать неслышное и видеть невидимое". Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook. Победители были объявлены 3 мая в Риге.

В России показы "Тихого голоса" не состоялись: в Москве фильм сняли с программы после того, как "представитель чеченской диаспоры", представившийся Сулиманом, пригрозил организаторам фестиваля "серьезными последствиями", а также заявил, что картина "нарушает права чеченцев", так как в Чечне "нет геев". Основатель "Артдокфеста" режиссер Виталий Манский сообщал, что билеты на все сеансы "Тихого голоса" были выкуплены одной карточкой.

Вручая награду режиссеру фильма, работающему под псевдонимом Река Валерика, Манский заявил, что в решении присудить гран-при этой работе "нет никакой политкорректности". "За все годы фестиваля мы ни одну картину не лоббировали. Это абсолютно честное решение жюри, которое считает, что это художественное, объёмное и интимное высказывание", - сказал Манский.

Приз за лучшую режиссуру получил Виктор Косаковский за фильм о свиноматке "Гунда". Режиссер отказался от денежного приза (1 тысяча долларов), попросив передать его Евгении Останиной, снявшей фильм о своем супруге - убитом в ЦАР документалисте Александре Расторгуеве. Косаковский в своей речи также извинился за родной Санкт-Петербург, власти которого под предлогом коронавирусных ограничений закрыли показы "Артдокфеста". Режиссер выразил надежду, что "тёмные дни, эта тёмная глупость уйдут из Петербурга вместе с ковидом".

Специальный приз жюри, в состав которого входили критики Антон Долин, Дита Риетума и Артемий Троицкий, получил фильм "Земля голубая будто апельсин" Ирины Цилык. Специального упоминания жюри удостоилась картина "Байконур. Вторжение" Дмитрия Громова и Ангела Ангелова. ⠀ В конкурсе "Балтийский фокус" победителем стал фильм "Тревожные воспоминания" Элины Ланге-Ионатамишвили. Лучшим режиссером признана Гиедра Жиските за фильм "Прыжок". Специального упоминание жюри удостоена "Одна жизнь" Марии Стонине с формулировкой "за красоту и неординарность".