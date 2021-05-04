В России ветеранам ко Дню Победы выплатят в разы меньше, чем в Казахстане и Узбекистане

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Живущие в России ветераны Великой Отечественной войны получат от к 9 мая значительно меньшие выплаты, чем ветераны в Казахстане и Узбекистане, обратил внимание "Росбалт".

В конце апреля "Российская газета" сообщала со ссылкой на Пенсионный фонд РФ, что более 33,2 тысячи человек, которые принимали непосредственное участие в войне и в настоящее время проживают в России и Прибалтике, по указу президента Владимира Путина получат одновременно с пенсией по 10 тысяч рублей.

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В Узбекистане каждый участник ВОВ по указу президента Шавката Мирзиеева получит по 12 млн сумов (более 85 тысяч рублей). По разным данным, в Узбекистане в настоящее время проживает около тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны, отмечает портал "Большая Азия".

В Казахстане ветеранам выплатят по 1 миллиону тенге (174 тысячи рублей). По данным властей, в столице страны Нур-Султане их осталось всего 25, в Алма-Ате - 123. Лица, приравненные по льготам к участникам и инвалидам ВОВ, получат по 100 тысяч тенге (17,4 тыс. рублей), другие категории граждан - по 50 тысяч тенге (8,7 тыс. рублей).

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в комментарии "Независимой газете" объяснил низкие выплаты российским ветеранам "деструктивной политикой финансово-экономического блока РФ", назвав такое решение "необъяснимым жмотством".