Гатчинский городской суд Ленинградской области прекратил административное дело против внештатной корреспондентки "Радио Свобода"* Татьяны Вольтской, которую обвиняли в распространении недостоверных сведений из-за статьи о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Санкт-Петербурга.

Решение было вынесено 21 апреля в связи с отсутствием в действиях Вольтской состава административного правонарушения, сообщил "МБХ медиа" адвокат Леонид Крикун. По его словам, суд мог вынести "более нейтральное решение - прекратить дело в связи с истечением сроков давности", но в итоге рассмотрел дело по существу.

Изучив позицию защиты, суд согласился с тем, что статья Вольтской была написана в рамках профессиональной журналистской работы, сообщает "Радио Свобода"*. Адвокаты журналистки указали, что она имела право высказать свое мнение по общественно-значимому вопросу, и что подготовка и передача для публикации статьи являлись выражением профессиональной и гражданской позиции журналиста.

По словам Крикуна, суд также указал, что попытки привлечения Вольтской сначала к уголовной, а потом к административной ответственности - это попытка вмешательства в свободу выражения мнения, гарантированную ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

При этом дело о фейках против "Радио Свобода"*, которое завели из-за той же статьи Вольтской, прекращено не было. Редакцию оштрафовали на 300 тысяч рублей. Вольтской мировой суд ранее назначил 30 тысяч рублей штрафа.

Статья журналистки "Людей принудительно отключают" была опубликована в апреле 2020 года на портале "Север.Реалии"*. В ней врач-реаниматолог анонимно рассказал о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах Санкт-Петербурга во время первой волны коронавируса, из-за чего происходит "принудительная эвтаназия" пациентов.

Следственный комитет посчитал информацию ложной и начал проверку на наличие признаков преступления по ст. 207.1 УК. Генпрокуратура признала материал запрещенным к распространению в России и потребовала его заблокировать. Редакция отказалась раскрыть источник информации и удалить публикацию. СК в итоге не стал заводить уголовное дело, но на Вольтскую составили административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП.

Редакция Русской службы "Радио Свобода"* уверена в достоверности и надежности распространенной информации, и ссылается на другое расследование, подтверждающее основные выводы, содержащиеся в статье Вольтской. Второй материал был основан на беседах с двумя десятками врачей из разных регионов России.