Два человека погибли при пожаре в столичной гостинице, которая раньше была отделением банка

АГН "Москва"

Два человека погибли, еще один находится в крайне тяжелом состоянии в результате пожара в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. В гостинице находились 305 человек, в том числе 114 детей, которые участвовали в слете кадетов. Пострадали 18 человек, в том числе 10 детей. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Пожар в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице начался в 03:27. В 04:30 возгорание удалось ликвидировать. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. По данным МЧС, горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. Пожар привел к сильному задымлению, которое распространилось по всем этажам.

В правоохранительных органах заявили, что в гостинице имели место грубейшие нарушения требований пожарной безопасности, а сама она была переоборудована из отделения Сбербанка. "В коридорах осталось очень много электропроводки, кабелей, которые при возгорании выделили огромное количество дыма. Он, по сути, блокировал пути к эвакуации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, гостиница начала работать с 12 марта. "В связи с этим надзорных мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности там не могло проводиться. Но в самом конце марта в гостинице проводились занятия по эвакуации", - рассказал источник.

Он не уточнил, кто давал разрешение на ввод в эксплуатацию самой гостиницы при наличии нарушений. По его словам, эвакуация людей проводилась в условиях сильного задымления, почти на ощупь. В здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, также там отсутствуют эвакуационные выходы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшее смерть человека). Прокуратура также проводит проверку.