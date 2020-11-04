Вести Республики Чеченская газета "Вести Республики", учрежденная министерством информации и печати региона, опубликовала на своем сайте карикатуры на французский сатирический журнал Charlie Hebdo, который известен своими карикатурами на пророка Мухаммеда

Вести Республики

Чеченская газета "Вести Республики", учрежденная министерством информации и печати региона, опубликовала на своем сайте карикатуры на французский сатирический журнал Charlie Hebdo, который известен своими карикатурами на пророка Мухаммеда.

Редакция "Вестей Республики" уточнила, что выступает не против самой карикатуры как жанра, а именно против Charlie Hebdo. Рисунки журнала, по мнению "Вестей Республики", олицетворяют собой не свободу слова, но "свободу вседозволенности" и оскорбляют мусульман по всему миру. "Charlie Hebdo окончательно опошлил такой замечательный творческий жанр, как карикатура. Учитывая это, наша газета решила дать достойный ответ", - заявили в редакции.

✅УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Целую волну возмущения и справедливого негодования 2 миллиардов мусульман, проживающих на нашей планете, вызвало решение французских властей поддержать карикатуры на нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)!https://t.co/AMgu6h0b9A pic.twitter.com/c2rdVAmefO— Вести Республики (@vesti_95) November 3, 2020

Позднее министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил РИА "Новости", что Instagram удалил публикацию чеченской газеты, назвав это свидетельством двойных стандартов, когда "одним изданиям можно абсолютно все, в том числе оскорблять чувства миллиардов верующих". Министр пояснил, что администрация соцсети не сочла нужным удалить из аккаунта французского журнала карикатуры, которые оскорбили чувства мусульман.

Между тем "Шарли Эбдо" на обложке своего нового номера опубликовал карикатуру с изображением обезглавленных танцовщиц канкана и подписью: "Франция всегда будет Францией".

La France sera toujours la France !



Retrouvez :



? Présidentielle américaine : nos conseils à l'heureux élu

? Reportage : quand la circoncision part en couilles

? IVG en Pologne : l'Europe regarde ailleurs...



En vente demain ! pic.twitter.com/0bG0ee9899— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) November 3, 2020

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который поддержал право французского журнала публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. Поводом для заявлений Макрона стало жестокое убийство французского учителя Самюэля Пати, который демонстрировал на уроках карикатуры Charlie Hebdo как пример свободы слова в стране.

Глава Чечни считает, что убитый и обезглавленный французский учитель Самюэль Пати "вызывающе провоцировал учащихся", а насмешки над верой и пародии на нее стали причиной его трагической участи.По словам Кадырова, власти Франции называют "свободой слова" действия, "оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира". Также Кадырову не понравилось решение Макрона создать во Франции "просвещенный ислам". В этой ситуации он считает, что президент Франции "раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель".

"Самое важное в жизни мусульманина - это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят, - написал Кадыров. - Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения". Глава Чечни выразил уверенность, что "абсурдную позицию" Макрона о публикации карикатур "сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий".⠀

"В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал - сделали террористом. Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране", - написал глава Чечни.

Советник главы Чечни, муфтий республики Салах-Хаджи Межиев также обвинил президента Франции в умышленном разжигании межнациональной и межрелигиозной розни, а также подстрекательстве мусульман "на провокационные действия".