Ингушетия стала первым российским регионом-банкротом и передаст Минфину управление своими финансами

Ингушетия признана банкротом, управление финансами республики будет передано федеральному Минфину. Такое решение приняло правительство РФ на основании данных Счетной палаты о социально-экономических показателях региона, пишет агентство Regnum.
Распоряжение о передаче управления финансами региона подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Он поручил главе республике Махмуду-Али Калиматову подписать соглашение с Минфином РФ о дальнейшем управлении финансами республики под руководством федерального ведомства.
Для этого глава Ингушетии обязан заключить с федеральным министром финансов Антоном Силуановым соглашение, по которому финансовые власти Ингушетии должны будут отказаться от части полномочий в пользу Минфина РФ. Так, в Ингушетии будут ограничены кассовые выплаты по бюджетным расходам, приостановлены капитальные вложения в ряд проектов и привлечение новых займов для покрытия госдолга, который составил 3,33 млрд рублей, что превышает объем доходов, поступивших в бюджет Ингушетии - 2,65 млрд рублей. При этом уровень госдолга вырос на 64% - республика оказалась на втором месте в России по наибольшим темпам роста государственного долга после Санкт-Петербурга.
Новый глава региона Махмуд-Али Калиматов еще в августе 2019 года предупреждал о том, что рост госдолга требует незамедлительного вмешательства органов власти, иначе Ингушетию ждет коллапс в ключевых сферах экономики. В бюджете республики на 2020 год доходы составляли 26,903 млрд рублей, общий объем расходов бюджета - 26, 970 млрд рублей, дефицит республиканского бюджета составил 66,9 млн рублей.
В марте этого года сообщалось, что более 70% регионов России в текущем году могут полностью израсходовать свои ликвидные резервы из-за падения доходов бюджетов и необходимости увеличить расходы на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен. Тогда стало известно, что в трех субъектах - Удмуртии, Мордовии и Ульяновской области - ликвидные ресурсы уже полностью исчерпаны.
В прошлом году просроченную кредиторскую задолженность увеличили 16 российских регионов. Лидерами прироста стали Магаданская область, у которой просрочка составила 3,6 млрд руб. (рост более чем на 1000%), Мордовия (2,2 млрд, 188%) и Ингушетия (3,5 млрд, 150%). Самая высокая долговая нагрузка, выраженная в соотношении госдолга и собственных доходов бюджета региона (без трансфертов из федерального бюджета), по данным на начало года зафиксирована в Мордовии (211%) и Хакасии (98%). За ними идут Псковская (92%), Костромская (90%) и Орловская области (89,5%).