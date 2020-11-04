Министр культуры Ольга Любимова пригласила главу государства послушать звон обновленных колоколов на Спасской башне, проект замены которых начался еще в 2017 году

Пресс-служба Президента России Вместе с Путиным в возложении цветов приняли участие представители молодежи из военно-патриотического центра "Вымпел" и "Поискового движения России"

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин в День народного единства по традиции возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, а также стал одним из первых слушателей гимна России в звучании обновленных колоколов Спасской башни Кремля.

Вместе с Путиным в возложении цветов приняли участие представители молодежи из военно-патриотического центра "Вымпел" и "Поискового движения России", сообщает ТАСС. Представители религиозных конфессий, которые обычно тоже участвуют в церемонии, на сей раз пообщаются с главой государства по видеосвязи.

После церемонии Путин обратился к сопровождавшей его молодежи, заявив, что граждане должны не только знать о своих правах и требовать от государства их исполнения, но также помнить об обязанностях и чувстве долга перед родиной. "Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу", - сказал он.

"Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову сердца начали бы собирать ополчение для того, чтобы освободить Москву", - добавил Путин.

Министр культуры Ольга Любимова пригласила главу государства послушать звон обновленных колоколов на Спасской башне, проект замены которых начался еще в 2017 году. Теперь 12 новых и 11 старых колоколов настроены так, чтобы по четыре раза в сутки исполнять гимн России и "Славься" Михаила Глинки в полнооктавном звучании: 17 старых колоколов не могли справиться с этой задачей, объяснил член общественного совета фестиваля "Спасская башня" Сергей Хлебников.

Любимова отметила, что гимн в "первый и последний раз" прозвучал с опозданием на 15 минут, "только по случаю праздника". Впоследствии мелодии будут проигрываться точно по расписанию, раз в три часа.

Новые колокола, отлитые на воронежском заводе, привезли в Москву в сентябре. На время работ куранты на Спасской башне остановили. Внутри Кремля рядом с башней был установлен кран, который поднимал колокола на 70-метровую высоту. По словам Хлебникова, отлить колокола, которые соответствовали всем необходимым характеристикам, удалось только с третьей попытки.

Для изготовления новых колоколов была снята форма с образцов XVII века. "Примененные материалы и технологии гарантируют, что эти колокола могут служить вечно: они не подвержены коррозии, а механика, управляющая колокольным звоном, не допустит их неправильного использования", - сообщил в интервью ТАСС сотрудник коллектива звонарей Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.

Он также назвал две точки, откуда лучше всего слушать колокола Спасской башни: Васильевский спуск возле храма Василия Блаженного и часть Красной площади со стороны мавзолея Ленина.