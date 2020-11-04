В связи с появлением в интернете записи "изгнания дьявола" родителями 10-летнего мальчика в Волгоградской области в Русской православной церкви заявили о недопустимости такого рода экзорцизма.

"Самостоятельно выносить суждение о том, что человек, а в особенности ребенок, одержим злым духом, а тем более самочинно пытаться изгнать из него бесов - опасно и вредно", - написал у себя в телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В понедельник вечером в социальных сетях было опубликовано видео, на котором родители с помощью чеснока, икон и святой воды "изгоняют злых духов" из своего ребенка. В процессе ритуала отец мальчика, как следует из записи, скручивает сына и не дает ему двигаться. Мать несовершеннолетнего при этом снимает видео, просит нанести на крест святую воду, взять чеснок и поджечь свечу. Этого, по мнению женщины, должно было хватить, чтобы "на некоторое время избавить" ребенка от демона.

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По словам Легойды, в традиции древней Церкви действительно существовала практика изгнания бесов (экзорцизм, в просторечии - отчитка), которую проводил опытный священник в исключительных случаях и по благословению правящего архиерея.

"К сожалению, в наши дни нередко бытует ложное представление, что изгнание бесов - это панацея от всех жизненных проблем. Пьет - отчитка, не делает уроки - отчитка. Этим, увы, не без успеха пользуются всевозможные лжестарцы, удовлетворяя потребность не в духовном окормлении, а в фактически магическом ритуале для "решения" всех проблем сразу", - отметил представитель Церкви.

По его мнению, семье из села Гусёвка Ольховского района, которая фигурирует в видео, требуется квалифицированная помощь врачей для определения состояния душевного здоровья их ребенка, а также совет опытного пастыря.

Кроме того, подчеркнул Легойда, "при любых обстоятельствах крайне неэтично делать шоу из страданий человека, а тем более ребенка, совершенно неважно, болен он душевной или духовной болезнью".

По словам членов семьи мальчика, "нечистое" в их доме появилось после посылки бабушки. Куклы, конфеты, сумки - это все бабушка по отцовской линии отправила родственникам после многолетних плохих отношений, передает ТВК. Женщину в семье считают ведьмой. Говорят, что она жестока и нестабильна, а много лет назад задушила свою мать.

"Был случай, ее случайно обдало водой из-под колеса проезжающего автобуса. Она разозлилась и выпалила: "Чтоб у тебя колеса разорвались!", а через некоторое время водитель попал в аварию со смертельным исходом", - рассказал глава семейства Александр.

После получения посылки с сыном Александра произошло непонятное. Он стал кричать и рычать, неадекватно реагировать на молитвы, иконы и крест, бросаться на людей. Отец мальчика также отметил, что сын рассказал ему, как бабушка "продала душу дьяволу 10 лет назад" и убила свою мать. Однако эти подробности взрослые ему не рассказывали.

Настоятельница монастыря, к которой семья обращалась за помощью, рассказала, что ребенок не был одержим. "Они обратились к нам с просьбой изгнать бесов, но это не наша компетенция. Мы пригласили всю семью на исповедь. Они исповедовались, причастились. Ребенок выглядел вполне нормальным, не бесноватым. Я видела бесноватых, поверьте, они ведут себя иначе. И бесноватый не стал бы причащаться", - пояснила церковнослужительница.

Мальчик не раз был в монастыре, выглядел спокойным и здоровым. В школе о его "одержимости" тоже ничего не слышали. "Но в остальном [кроме того, что ребенок привлекал много внимания] он был нормальным. Вот на 9 мая участвовал в конкурсе рисунков. Когда учились дистанционно, всегда сдавал домашнее задание вовремя. Сейчас с семьей активно работает социальный педагог", - рассказала директор школы, где учится мальчик.

Ситуацией в семье также интересовались органы опеки, после чего ребенка осмотрели врачи. Они не обнаружили у него ни телесных повреждений, ни эпилепсии. Мальчика отвезли к психиатру, а затем направили в детскую психиатрическую больницу на обследование.