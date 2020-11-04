В Дагестане отстранили от работы главного врача городской больницы Махачкалы Хаджимурада Малаева, получившего медаль за борьбу с коронавирусом

ГБУ РД "Городская клиническая боольница №1" Ранее врач получил награду "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, которую учредил президент Владимир Путин

ГБУ РД "Городская клиническая боольница №1"

В Дагестане отстранили от работы главного врача городской больницы Махачкалы Хаджимурада Малаева, получившего медаль за борьбу с коронавирусом. Как сообщается в Instagram Минздрава республики, Малаева отстранили от должности из-за представления прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства.

Как отмечает Минздрав, внутренняя проверка показала, что Малаев отправлял некоторых пациентов "долечиться" в частную клинику в Махачкале. Название клиники не уточняется, сообщается, что учреждение было аффилировано с Малаевым. Кроме того, у врача было три выговора за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой Городской клинической больницы.

"Проверка других фактов нарушения законодательства в целях пресечения коррупционной деятельности продолжается", - говорится в сообщении. Ранее врач получил награду "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, которую учредил президент Владимир Путин.

Сотрудники городской клинической больницы Махачкалы и жители города собрались на акцию в поддержку уволенного главврача. В его поддержку высказался и мэр Дербента Хизри Абакаров. "Я считаю, что Хаджимурад -один из самых лучших главных врачей больницы в Дагестане!" - написал Абакаров в Instagram, отметив, что профессиональный подход врача к делу Хаджимурада и хорошую организацию работы больницы оценил и главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Под руководством Хаджимурада Малаева ГКБ N1 с честью прошла испытание пандемией новой коронавирусной инфекцией и продолжает спасать сотни и тысячи пациентов, столкнувшихся с этой, неизвестной ранее болезнью. Высокое звание настоящего врача и истинного профессионала он несёт на протяжении многих лет", - отметил Абакаров.

Как сообщили порталу "Черновик" в близком окружении врача, врио главы Дагестана Сергей Меликов восстановил Малаева в прежней должности.

По данным на 4 ноября в Дагестане зарегистрировано 16 393 случая заражения коронавирусом (87 новых), 790 умерли (5 за сутки), 14 717 человек выздоровели (81 за сутки).