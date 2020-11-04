Фотокорреспондента "Коммерсанта" избили в Москве во время съемки обменников

В Москве люди в форме охранников избили фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, снимавшего по заданию редакции витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападение произошло 3 ноября в районе дома N18 на Кутузовском проспекте. По данным газеты, по этому адресу находится "некая операционная касса".

Из обменника, который снимал Жданов, выбежали несколько человек, двое из них были в форме ЧОПовцев. Они потребовали показать снимки и после отказа начали избивать фотографа. "Били по лицу, потом повалили, пока я не согласился показать съемку", - рассказал Жданов. Ему пришлось стереть фото, однако нападавшие попытались отнять и всю аппаратуру.

Фотокору удалось вырваться и перебежать через Кутузовский проспект, а потом сфотографировать нападавших. После этого он вызвал полицию и скорую. Медики диагностировали ушибы мягких тканей и рваную рану лица. Жданов подал заявление в ОМВД по Дорогомиловскому району.

По данным газеты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия нападавших подпадают не только под уголовную статью о побоях (ст. 116 УК РФ), но и под статью о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (144 УК). К расследованию готов подключиться Следственный комитет.