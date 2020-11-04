Медицинский кислород применяется для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, поэтому он особенно нужен во время пандемии коронавируса. Он также необходим больным в реанимации, в палатах интенсивной терапии и во время хирургических операций

amoklv / DepositPhotos Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил предприятия, занятые в производстве медицинского кислорода - АО "Линде Газ Рус" и ПАО "Криогенмаш"

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В Ростовской области медицинские чиновники много лет избегали наказаний за коррупцию, а крупнейший поставщик кислорода для больниц связан с местными главврачами, пишут "Важные истории". Именно в ростовской больнице, как сообщалось ранее, скончались от нехватки кислорода 13 пациентов с коронавирусом, после чего было возбуждено уголовное дело.

По данным "Важных историй", фирма "Оксиген", поставляющая медицинский кислород в больницы Ростова-на-Дону, с 2010 года получила госконтрактов на 300 миллионов рублей. Половину суммы направили в больницу N 20, в которой впоследствии и умерли пациенты с COVID-19.

"Оксиген" с конца 1990-х годов зарегистрирована по адресу Городской больницы скорой медицинской помощи N 2 (БСМП), главврачом которой в то время был Петр Филимонов. Он владел долей в фирме через другую ростовскую компанию, которой с 2009 года принадлежало более 41 % "Оксигена". Также фирмой владели заместители Филимонова из БСМП, а с 2000 года - супруга нового главврача больницы Бориса Литвинова.

Не все медики хотели работать с этим поставщиком. Так, главврач Ростовского областного перинатального центра Валерий Буштырев отказался от многомиллионных контрактов с "Оксигеном" и в 2012 году построил свою кислородную станцию на базе учреждения. Местные власти заявили, что станция "незаконно производит лекарственный препарат", и возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено, но станция так и не заработала. А главврач в 2019 году был уволен.

Сейчас "Оксиген" принадлежит Жанне Гомелаури, которая была деловом партнером заместителей Филимонова и супруги Литвинова. При этом БСМП руководит депутат ростовской городской думы от "Единой России".

В БСМП при Филимонове работала Татьяна Быковская, которая впоследствии стала министром здравоохранения Ростовской области, и которая ушла с должности после скандала с гибелью пациентов в 20-й больнице.

В 2010 году в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении чиновников в связи с закупкой томографов по завышенным ценам. Такие же расследования в связи с поставками томографов проводились и в других регионах. "Это абсолютно циничное, хамское воровство государственных денег, - комментировал произошедшее тогдашний президент Дмитрий Медведев. - Это терпеть больше нельзя. Это то, что вызывает, во-первых, дикую ненависть наших людей и, во-вторых, создает отрицательный авторитет страны".

В 2012 году "ростовское" дело передали в суд и обвинили в преступлении заместителя Быковской Василия Кравченко и начальницу отдела централизованных закупок министерства Марину Липовскую. В 2013 году суд приговорил их к срокам, но реального наказания чиновники так и не понесли: Кравченко положили в больницу, а Липовскую - в психиатрическую лечебницу; позднее апелляционная инстанция отменила реальный срок для Кравченко в связи с амнистией к 20-летию Конституции. Третий фигурант дела, директор и учредитель фирмы, поставлявшей томографы, Роман Гордашевский скрылся от следствия, но все время продолжал получать деньги от министерства здравоохранения Ростовской области. Сейчас ему принадлежит 50 % компании "Кардиоцентр", которая к 2020 году заключила с местными медучреждениями контрактов на 65 миллионов рублей, пишут "Важные истории".

В 2013 году поставкой высокотехнологичного оборудования в ростовские больницы занялся сын Гордашевского. Журналисты издания обнаружили, что в 2011 году он купил поместье в пригороде Торонто за 1,2 миллиона канадских долларов (37 млн рублей). Зарубежная недвижимость была куплена спустя два года после того, как Гордашевский-старший, по версии следствия, нанес ущерб бюджету Ростовской области на 95 миллионов рублей.

Многие ростовские СМИ писали, что Роман Гордашевский - родственник бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. "Важным историям" не удалось найти прямого подтверждения этому. Однако в соцсетях и на местных форумах обсуждалась информация о том, что сын Гордашевского якобы женат на Оксане Быковской. При этом его дом в Канаде записан, в том числе на Оксану Владимировну Гордашевскую. А его компания, зарегистрированная в Ростове-на-Дону, недавно перешла в собственность Олега Владимировича Быковского. У Олега есть еще одна родственница - Виктория Владимировна Быковская, бизнес которой тоже связан с ростовским Минздравом: за последние десять лет она заключила с местными больницами 171 контракт на 35,5 миллиона рублей.

Ранее министр промышленности Денис Мантуров заявил, что примерно в 20 российских регионах не хватает медицинского кислорода. При этом Ростовская область в этом списке не значится. В министерстве отметили, что промышленность в России располагает свободными мощностями по производству баллонов для кислорода, и некоторые крупные предприятия загружены только на 20%.

Медицинский кислород применяется для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, поэтому он особенно нужен во время пандемии коронавируса. Он также необходим больным в реанимации, в палатах интенсивной терапии и во время хирургических операций.

21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы N 20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам.

В Кремле заявили, что ранее ничего не знали о проблемах с медицинским кислородом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту ситуацию в медучреждениях "тревожной".