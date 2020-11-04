Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским президентом Александром Лукашенко. Речь зашла о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории РФ.

"Президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал", - сообщает белорусское госагентство "БелТА" вечером в среду со ссылкой на президентскую пресс-службу.

После проработки вопрос будет обсужден более детально во время ближайших переговоров, отмечается в сообщении госагентства.

Также президенты обсудили проблемы, связанные с распространением коронавируса. "В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Белоруссии, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой", - рассказали в пресс-службе президента Лукашенко.

Кроме того, Александр Лукашенко "поблагодарил и проинформировал российского коллегу о завершении работ по включению первого энергоблока Белорусской АЭС в энергосистему". После этого Литва заявила о прекращении закупок электроэнергии в Белоруссии.

На сайте Кремля тоже сообщается о разговоре Путина и Лукашенко. "Обсуждена также проблематика урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, Путин и Лукашенко обсудили вопросы перевалки белорусских грузов в порту Усть-Луга в Ленинградской области, а также сотрудничество двух стран в военной сфере.

Ранее президент Белоруссии поручил правительству подготовить предложение о переориентации торговых потоков республики из портов Прибалтики на другие. Возможную переброску нефтяных потоков из литовских в российские порты обсудили на встрече 3 сентября премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин, речь шла о портах Санкт-Петербурга и Усть-Луги.

Также ранее сообщалось, что "Лукойл" получил от "Белнефтехима" заявку на перевалку нефтепродуктов через распределительный перевалочный комплекс Высоцк в Ленинградской области и изучает ее.

Возможность переориентации белорусских грузов в порты Ленинградской области ранее обсуждалась во время визита губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Белоруссию. На встрече с Дрозденко в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о том, что республика готова рассмотреть возможность строительства собственного морского терминала в Ленинградской области, передает ТАСС.