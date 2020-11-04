За последние сутки в России выявлено 19 768 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 389 человек умерли, - это максимумы за время пандемии

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин Всего в стране отмечено 1 693 454 заболевших и 29 217 умерших

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

За последние сутки в России выявлено 19 768 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 389 человек умерли, - это максимумы за время пандемии. Всего в стране отмечено 1 693 454 заболевших и 29 217 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

В Москве подтверждено 5826 новых случаев коронавируса, 68 человек скончались. За сутки госпитализированы 1453 человек, на ИВЛ в больницах находятся 367 пациентов. В Петербурге впервые с начала пандемии число подтвержденных случаев COVID-19 превысило тысячу человек.

Из больниц по России за сутки выписано 15 567 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 266 931.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 5826

Санкт-Петербург - 1031

Московская область - 569

Нижегородская область - 417

Архангельская область - 389

Ростовская область - 309

Красноярский край - 308

Воронежская область - 304

Свердловская область - 277

Иркутская область - 245

Республика Коми - 239

Республика Бурятия - 237

Забайкальский край - 235

Хабаровский край - 227

Мурманская область - 221

Алтайский край - 221

Волгоградская область - 213

Ульяновская область - 210

Приморский край - 207

Ставропольский край - 205

Омская область - 205

Республика Крым - 202

Томская область - 201

Республика Саха (Якутия) - 197

Ханты-Мансийский АО - 196

Саратовская область - 195

Кемеровская область - 195

Самарская область - 187

Оренбургская область - 185

Ямало-Ненецкий АО - 185

Новосибирская область - 181

Кировская область - 176

Пермский край - 176

Челябинская область - 172

Республика Алтай - 171

Пензенская область - 169

Брянская область - 163

Ленинградская область - 163

Тверская область - 162

Амурская область - 159

Республика Хакасия - 155

Тюменская область - 153

Удмуртская Республика - 137

Ярославская область - 136

Курская область - 135

Краснодарский край - 135

Тульская область - 130

Орловская область - 129

Астраханская область - 128

Костромская область - 127

Ивановская область - 126

Псковская область - 126

Калужская область - 125

Калининградская область - 122

Белгородская область - 119

Смоленская область - 117

Республика Карелия - 115

Вологодская область - 109

Владимирская область - 107

Рязанская область - 103

Сахалинская область - 103

Тамбовская область - 99

Республика Башкортостан - 97

Республика Тыва - 95

Республика Калмыкия - 94

Новгородская область - 93

Липецкая область - 92

Республика Дагестан - 87

Кабардино-Балкарская Республика - 85

Карачаево-Черкесская Республика - 85

Курганская область - 84

Севастополь - 83

Республика Мордовия - 70

Республика Адыгея - 68

Республика Северная Осетия - 67

Республика Ингушетия - 63

Чувашская Республика - 61

Камчатский край - 57

Еврейская АО - 53

Магаданская область - 48

Республика Татарстан - 47

Республика Марий Эл - 45

Чеченская Республика - 18

Ненецкий АО - 7

Чукотский АО - 3

