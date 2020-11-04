За последние сутки в России выявлено 19 768 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 389 человек умерли, - это максимумы за время пандемии. Всего в стране отмечено 1 693 454 заболевших и 29 217 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
В Москве подтверждено 5826 новых случаев коронавируса, 68 человек скончались. За сутки госпитализированы 1453 человек, на ИВЛ в больницах находятся 367 пациентов. В Петербурге впервые с начала пандемии число подтвержденных случаев COVID-19 превысило тысячу человек.
Из больниц по России за сутки выписано 15 567 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 266 931.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 5826
Санкт-Петербург - 1031
Московская область - 569
Нижегородская область - 417
Архангельская область - 389
Ростовская область - 309
Красноярский край - 308
Воронежская область - 304
Свердловская область - 277
Иркутская область - 245
Республика Коми - 239
Республика Бурятия - 237
Забайкальский край - 235
Хабаровский край - 227
Мурманская область - 221
Алтайский край - 221
Волгоградская область - 213
Ульяновская область - 210
Приморский край - 207
Ставропольский край - 205
Омская область - 205
Республика Крым - 202
Томская область - 201
Республика Саха (Якутия) - 197
Ханты-Мансийский АО - 196
Саратовская область - 195
Кемеровская область - 195
Самарская область - 187
Оренбургская область - 185
Ямало-Ненецкий АО - 185
Новосибирская область - 181
Кировская область - 176
Пермский край - 176
Челябинская область - 172
Республика Алтай - 171
Пензенская область - 169
Брянская область - 163
Ленинградская область - 163
Тверская область - 162
Амурская область - 159
Республика Хакасия - 155
Тюменская область - 153
Удмуртская Республика - 137
Ярославская область - 136
Курская область - 135
Краснодарский край - 135
Тульская область - 130
Орловская область - 129
Астраханская область - 128
Костромская область - 127
Ивановская область - 126
Псковская область - 126
Калужская область - 125
Калининградская область - 122
Белгородская область - 119
Смоленская область - 117
Республика Карелия - 115
Вологодская область - 109
Владимирская область - 107
Рязанская область - 103
Сахалинская область - 103
Тамбовская область - 99
Республика Башкортостан - 97
Республика Тыва - 95
Республика Калмыкия - 94
Новгородская область - 93
Липецкая область - 92
Республика Дагестан - 87
Кабардино-Балкарская Республика - 85
Карачаево-Черкесская Республика - 85
Курганская область - 84
Севастополь - 83
Республика Мордовия - 70
Республика Адыгея - 68
Республика Северная Осетия - 67
Республика Ингушетия - 63
Чувашская Республика - 61
Камчатский край - 57
Еврейская АО - 53
Магаданская область - 48
Республика Татарстан - 47
Республика Марий Эл - 45
Чеченская Республика - 18
Ненецкий АО - 7
Чукотский АО - 3