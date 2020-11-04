В Москве возле станции метро "Цветной бульвар" начались массовые задержания участников акции "Русский марш"

Рупор Москвы / YouTube Задержания начались сразу после того, как участники акции вышли на улицу из метро, где было объявлено место сбора

Рупор Москвы / YouTube

В Москве возле станции метро "Цветной бульвар" начались массовые задержания участников акции "Русский марш", приуроченной ко Дню народного единства. Как сообщил "МБХ медиа" пресс-секретарь Ассоциации народного сопротивления Никита Зайцев, задержаны как минимум 40 участников марша. Участники акции пришли к зданию ФСИН, чтобы возложить цветы.

"Мы вышли из метро "Цветной бульвар", достаточно большая группа. Как только я вышел, ко мне подошли журналисты, и я рассказал им о цели нашего мероприятия. После этого ко мне сразу же подошел полковник полиции Александр Махонин и сообщил о том, что я задержан. После этого с криками "Работаем!" ко мне подбежали полицейские и поволокли в автозак. Сейчас я нахожусь в нем. На улице тоже прошли задержания", - рассказал Зайцев.

По его словам, с ним в автозаке находится 16 человек, на улице стоит еще два автобуса, куда помещают задержанных. "Наш автобус окружен сотрудниками полиции. Есть информация, что силовики даже бегали за людьми по дворам. Мы сидим в автозаке. Никто нам ничего не объясняет", - сообщил Зайцев.

Задержания начались сразу после того, как участники акции вышли на улицу из метро, где было объявлено место сбора. Силовики задерживают людей даже без плакатов и символики, на главной улице возле метро, а также в переулках и арках.

В Москве одна группа заявляла акцию в Люблино, другая - возле метро "Цветной бульвар". Участники марша требуют отставки Владимира Путина и освобождения политических заключенных, осужденных по 282-й статье. Одно из шествий планировалось провести от станции метро "Цветной бульвар" к приемной ФСИН на Садовой-Сухаревской улице.

Ранее столичные власти отклонили все поданные уведомления о проведении "Русского марша" из-за ограничительных мер в связи с распространением короновирусной инфекции. По словам националиста Дмитрия Демушкина, 20 октября некоторые организаторы и представители оргкомитета "Русского марша" направили обращение в адрес столичной мэрии, в котором просили мэра Москвы Сергея Собянина разрешить проведение марша 4 ноября, однако оно осталось без ответа.

В Москве на Цветном бульваре, где проходит Русский Марш, начались массовые задержания pic.twitter.com/Gz44gyyu13— МБХ Медиа (@MBKhMedia) November 4, 2020

По данным "ОВД-Инфо", два автозака с задержанными поехали в ОВД по району Красносельский и ОВД по району Пресненский. Сообщается, что у здания ФСИН задержали националиста Георгия Шишкова и его знакомого. Шишков планировал возложить к зданию цветы в память "всех погибших в системе ФСИН".

Также в Москве задержали журналистку "Градус ТВ" Ольгу Сапронову и заявителя "Русского марша" Дмитрия Михайлова. Об этом журналистка сообщила в Facebook. Задержанных везут в ОВД "Марьинский парк". Полицейские сказали, что планируют "проверить документы" в отделе.

Кроме того, сотрудники Центра "Э" в Пскове пришли домой к националисту Георгию Павлову. Как пишет "МБХ медиа", попасть в квартиру к местному организатору "Русских маршей" силовики пытаются с 08:40, в квартире Павлова отключили электричество. Также неизвестные пытаются попасть в квартиру к другому псковскому националисту Роману Сергиенко.

"Сейчас они меня своими действиями без всякого решения суда, считай, посадили под домашний арест. Я не могу ни выйти из дома, ни вынести мусор, ни зарядить телефон. Вероятно, они думают, что мы из-за запрета публичных массовых мероприятий проведем "Русский марш" в каком-то другом формате, выйдем на какую-то акцию и хотят предотвратить это. Еще, думаю, нам хотят устроить показательную порку, потому что мы уже второй марш подряд выдвигаем требование расформировать Центр "Э". Возможно, это для них причина проучить нас", - подчеркнул Павлов.