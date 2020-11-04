В Москве возле станции метро "Цветной бульвар" начались массовые задержания участников акции "Русский марш" Задержания начались сразу после того, как участники акции вышли на улицу из метро, где было объявлено место сбора
 
 
 
В Москве возле станции метро "Цветной бульвар" начались массовые задержания участников акции "Русский марш"
Рупор Москвы / YouTube
 
 
 
Задержания начались сразу после того, как участники акции вышли на улицу из метро, где было объявлено место сбора
Рупор Москвы / YouTube

В Москве возле станции метро "Цветной бульвар" начались массовые задержания участников акции "Русский марш", приуроченной ко Дню народного единства. Как сообщил "МБХ медиа" пресс-секретарь Ассоциации народного сопротивления Никита Зайцев, задержаны как минимум 40 участников марша. Участники акции пришли к зданию ФСИН, чтобы возложить цветы.

"Мы вышли из метро "Цветной бульвар", достаточно большая группа. Как только я вышел, ко мне подошли журналисты, и я рассказал им о цели нашего мероприятия. После этого ко мне сразу же подошел полковник полиции Александр Махонин и сообщил о том, что я задержан. После этого с криками "Работаем!" ко мне подбежали полицейские и поволокли в автозак. Сейчас я нахожусь в нем. На улице тоже прошли задержания", - рассказал Зайцев.

По его словам, с ним в автозаке находится 16 человек, на улице стоит еще два автобуса, куда помещают задержанных. "Наш автобус окружен сотрудниками полиции. Есть информация, что силовики даже бегали за людьми по дворам. Мы сидим в автозаке. Никто нам ничего не объясняет", - сообщил Зайцев.

Задержания начались сразу после того, как участники акции вышли на улицу из метро, где было объявлено место сбора. Силовики задерживают людей даже без плакатов и символики, на главной улице возле метро, а также в переулках и арках.

В Москве одна группа заявляла акцию в Люблино, другая - возле метро "Цветной бульвар". Участники марша требуют отставки Владимира Путина и освобождения политических заключенных, осужденных по 282-й статье. Одно из шествий планировалось провести от станции метро "Цветной бульвар" к приемной ФСИН на Садовой-Сухаревской улице.

Ранее столичные власти отклонили все поданные уведомления о проведении "Русского марша" из-за ограничительных мер в связи с распространением короновирусной инфекции. По словам националиста Дмитрия Демушкина, 20 октября некоторые организаторы и представители оргкомитета "Русского марша" направили обращение в адрес столичной мэрии, в котором просили мэра Москвы Сергея Собянина разрешить проведение марша 4 ноября, однако оно осталось без ответа.


По данным "ОВД-Инфо", два автозака с задержанными поехали в ОВД по району Красносельский и ОВД по району Пресненский. Сообщается, что у здания ФСИН задержали националиста Георгия Шишкова и его знакомого. Шишков планировал возложить к зданию цветы в память "всех погибших в системе ФСИН".

Также в Москве задержали журналистку "Градус ТВ" Ольгу Сапронову и заявителя "Русского марша" Дмитрия Михайлова. Об этом журналистка сообщила в Facebook. Задержанных везут в ОВД "Марьинский парк". Полицейские сказали, что планируют "проверить документы" в отделе.

Кроме того, сотрудники Центра "Э" в Пскове пришли домой к националисту Георгию Павлову. Как пишет "МБХ медиа", попасть в квартиру к местному организатору "Русских маршей" силовики пытаются с 08:40, в квартире Павлова отключили электричество. Также неизвестные пытаются попасть в квартиру к другому псковскому националисту Роману Сергиенко.

"Сейчас они меня своими действиями без всякого решения суда, считай, посадили под домашний арест. Я не могу ни выйти из дома, ни вынести мусор, ни зарядить телефон. Вероятно, они думают, что мы из-за запрета публичных массовых мероприятий проведем "Русский марш" в каком-то другом формате, выйдем на какую-то акцию и хотят предотвратить это. Еще, думаю, нам хотят устроить показательную порку, потому что мы уже второй марш подряд выдвигаем требование расформировать Центр "Э". Возможно, это для них причина проучить нас", - подчеркнул Павлов.