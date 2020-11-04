Департамент здравоохранения Вологодской области заявил, что пациенты в коронавирусном госпитале на улице Советской в Вологде легли на пол в знак протеста.

"Несколько пациентов накануне отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета. В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу. Именно этот момент был запечатлен и растиражирован в социальных сетях и ряде региональных СМИ", - сказано в заявлении чиновников.

По информации властей, в госпитале был проведен ремонт, поэтому "все помещения в отличном состоянии". Процедурная, в которой отказались размещаться пациенты, отличается от палаты тем, что вместо покрашенных стен там плитка. "Пациентам, которые высказывали недовольство, были предоставлены палаты", - заверили в департаменте.

Там также пояснили, что лечебный корпус был предназначен для размещения 180 коек. Поэтому "для развертывания оптимального количества коек - 300 - были задействованы вспомогательные помещения: оперблок, перевязочные, процедурные и столовая оборудованы под палаты". "Все они также оборудованы кислородом и раковинами с горячей и холодной водой", - подчеркнули чиновники.

Ранее в СМИ и соцсетях были опубликованы фотографии, на которых пациенты лежат на каталках в коридоре и на полу госпиталя. Один из местных жителей Владимир Костерин рассказал, что его сестра и ее муж 11 часов ждали скорую, затем четыре часа стояли в очереди на компьютерную томографию, после чего их разместили в коридоре, а не в палате. После того как сообщения об этом дошли до губернатора региона Олега Кувшинникова, сестру Костерина перевели в палату.

Костерин позже сообщил информагентству "Север. Реалии", что комментарий чиновников рассмешил его и других членов семьи. Он подчеркнул, что никто из пациентов не протестовал, а "больных просто клали в коридоре".