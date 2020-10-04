Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Камчатскому краю Генпрокуратура Росссии сообщила, что взяла под контроль ход и результаты проверки о загрязнении морской воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке

Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Камчатскому краю

Территориальное управление Росрыболовства на Камчатке возбудило административное дело по статье "Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе" после загрязнения в Авачинском заливе и гибели сотен морских животных, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

Яровая находится на Камчатке с рабочей поездкой. Она заявила, что местные надзорные органы не приняли "надлежащих" мер после сообщений о загрязнении воды.

Генпрокуратура Росссии сообщила, что взяла под контроль ход и результаты проверки о загрязнении морской воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке.

Ранее в соцсетях появились фото и видео, на которых зафиксировано, что по всему пляжу лежат трупы морских животных. Посетители пляжа жаловались на ожоги на коже после купания, после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах и морских звездах.

Пробы воды на Халактырском пляже показали превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов и фенолов.

Местные власти заявили об отправке в Москву проб воды, песка, донных отложений и образцов погибших животных. "Это 250 килограммов груза, который в столице встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии. Работать с материалами будут специалисты с мировым именем", - подчеркнули в правительстве Камчатки.

Накануне Минприроды Камчатки показало кадры "совершенно чистого" Халактырского пляжа. "Могу констатировать, что сегодня обстановка на Авачинской бухте благоприятная. Люди отдыхают на берегу моря, в целом ситуация нормализуется благодаря уникальной способности океана к самовосстановлению. Констатируем, что ситуация существенно улучшилась за последние дни", - утверждал губернатор в соцсетях.

Глава региона, который 4 октября приехал на Халактырский пляж с представителями ответственных за экологию ведомств, заявил в своем инстаграме, что должностные лица Камчатки, которые замалчивали о загрязнении воды в районе или "приукрашивали реальное положение дел", будут уволены. "В отношении федеральных структур я буду ходатайствовать об аналогичных мерах ответственности", - пообещал Солодов.

Владимир Солодов при этом призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа, а при ухудшении самочувствия -обращаться к медикам.