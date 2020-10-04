Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru Один человек погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Пензенской области в воскресенье, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

Один человек погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Пензенской области в воскресенье, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что жесткая посадка воздушного судна произошла в Никольском районе около 15 часов, погиб пилот. Пресс-служба регионального ГУ МЧС России уточняет, что падение самолета произошло в лесном массиве между селами Столыпино и Маис.

В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР сообщили, что следователи выехали на место происшествия.

Старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова заявила, что ведомство начало проверку исполнения положений о безопасности полетов и "законности использования воздушного пространства".