ВСЕ ФОТО В России за сутки выявлено 10 499 новых случаев коронавируса, 107 человек умерло, выписано по выздоровлению 3 284 человека, сообщил федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения заболевания

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва В столице выявили более 3 тыс. случаев COVID-19 впервые с середины мая (19 мая было выявлено 3 545 случаев COVID-19, после этой даты выявляемость была ниже)

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Более 226,4 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора

Фото: NIAID / flickr.com

В России за сутки выявлено 10 499 новых случаев коронавируса, 107 человек умерло, выписано по выздоровлению 3 284 человека, сообщил федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения заболевания.

Наибольший прирост заболевших обнаружился в Москве (3 327), Санкт-Петербурге (392), Московской области (296). В столице выявили более 3 тыс. случаев COVID-19 впервые с середины мая (19 мая было выявлено 3 545 случаев COVID-19, после этой даты выявляемость была ниже).

Вторым после Москвы по заболеваемости оказался Петербург - 392 заболевших, еще 296 - в Московской области, 234 - в Ростовской области, 201 - в Нижегородской области, 179 - в Воронежской области, 176 - в Архангельской области, 172 - в Свердловской области. Новые случаи выявлялись в 85 регионах РФ.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заболел 1 215 001 человек, умерло 21 358 человек. Выздоровели 979 143 пациента, в том числе 3 284 за последние сутки.

Более 226,4 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, всего проведено более 47,6 млн тестов на коронавирус, за сутки было сделано 436 тыс. исследований.