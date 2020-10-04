Фото: Николай Будишевский / Moscow-Live.ru Более тысячи случаев заражения коронавирусом выявили среди работников учебных заведений России в первую неделю сентября

Фото: Николай Будишевский / Moscow-Live.ru

Более тысячи случаев заражения коронавирусом выявили среди работников учебных заведений России в первую неделю сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения Виктора Басюка.

По данным на 4 октября, на карантине из-за ОРВИ и COVID-19 находятся 3% школ страны. При этом, по словам замминистра, централизованных решений со стороны Минпросвещения по переводу школ онлайн-формат не будет.

Ранее в Минобрнауки России заявили, что пока не планируют переводить высшие учебные заведения страны на "дистанционку" из-за распространения COVID-19. Правда Плехановский университет и Московский архитектурный институт 4 октября уже перевели студентов на онлайн-обучение из-за коронавируса.

В конце сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди российских школьников не более 2 процентов являются носителями коронавируса. Мониторинг, по ее словам, ведется с 7 сентября.

Мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе продлил каникулы московским школьникам до двух недель - с 5 по 18 октября.