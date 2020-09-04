Впервые с 15 августа суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 5 тыс. случаев, за сутки умер 121 пациент

Стопкоронавирус.рф 17 649 умерших и 832 747 выписанных (5 812 выписаны за последние сутки)

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Впервые с 15 августа суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 5 тыс. случаев, за сутки умер 121 пациент. Как сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлено 5 110 случаев коронавируса в 84 регионах. Всего в стране зарегистрировано 1 015 105 случаев коронавирусной инфекции, 17 649 умерших и 832 747 выписанных (5 812 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране составляет 164 709.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 692 (10)

Санкт-Петербург - 193 (20)

Московская область - 164 (5)

Нижегородская область - 145(3)

Ростовская область - 142 (6)

Ставропольский край - 132 (3)

Свердловская область - 123 (4)

Красноярский край - 107 (6)

Самарская область - 107 (1)

Саратовская область - 102 (2)

Воронежская область - 99 (1)

Ульяновская область - 98

Волгоградская область - 96 (2)

Краснодарский край - 92 (2)

Оренбургская область - 90 (4)

Кемеровская область - 90 (2)

Пензенская область - 90 (1)

Республика Калмыкия - 83

Ханты-Мансийский АО - 75 (2)

Приморский край - 74 (2)

Архангельская область - 74

Республика Дагестан - 73 (1)

Иркутская область - 70 (2)

Мурманская область - 70 (2)

Кировская область - 64

Карачаево-Черкесская Республика - 63 (2)

Алтайский край - 62 (2)

Пермский край - 60 (2)

Хабаровский край - 60

Челябинская область - 57

Новосибирская область - 56 (4)

Республика Саха (Якутия) - 52 (1)

Томская область - 51 (2)

Сахалинская область - 50

Удмуртская Республика - 49

Орловская область - 49

Республика Бурятия - 47 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 47 (1)

Тюменская область - 47

Омская область - 46 (4)

Ивановская область - 40 (1)

Республика Крым - 40 (1)

Белгородская область - 40

Ярославская область - 40

Забайкальский край - 36 (1)

Астраханская область - 35 (2)

Курская область - 35

Республика Коми - 35

Костромская область - 34

Вологодская область - 33 (1)

Ленинградская область - 33 (2)

Республика Ингушетия - 33

Владимирская область - 32 (1)

Рязанская область - 32 (1)

Липецкая область - 32 (1)

Брянская область - 32

Калужская область - 32

Амурская область - 29

Магаданская область - 28

Тульская область - 27 (2)

Республика Татарстан - 27

Псковская область - 26

Тамбовская область - 26

Республика Хакасия - 25

Республика Северная Осетия - 24

Тверская область - 23 (3)

Республика Тыва - 23

Республика Карелия - 23

Новгородская область - 22

Республика Адыгея - 21 (1)

Курганская область - 21 (1)

Смоленская область - 20

Республика Алтай - 19

Калининградская область - 19

Республика Марий Эл - 17

Камчатский край - 14

Еврейская АО - 9

Севастополь - 6 (1)

Чеченская Республика - 4 (1)

Ненецкий АО - 1

