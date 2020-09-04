Впервые с 15 августа суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 5 тыс. случаев, за сутки умер 121 пациент. Как сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлено 5 110 случаев коронавируса в 84 регионах. Всего в стране зарегистрировано 1 015 105 случаев коронавирусной инфекции, 17 649 умерших и 832 747 выписанных (5 812 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране составляет 164 709.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 692 (10)
Санкт-Петербург - 193 (20)
Московская область - 164 (5)
Нижегородская область - 145(3)
Ростовская область - 142 (6)
Ставропольский край - 132 (3)
Свердловская область - 123 (4)
Красноярский край - 107 (6)
Самарская область - 107 (1)
Саратовская область - 102 (2)
Воронежская область - 99 (1)
Ульяновская область - 98
Волгоградская область - 96 (2)
Краснодарский край - 92 (2)
Оренбургская область - 90 (4)
Кемеровская область - 90 (2)
Пензенская область - 90 (1)
Республика Калмыкия - 83
Ханты-Мансийский АО - 75 (2)
Приморский край - 74 (2)
Архангельская область - 74
Республика Дагестан - 73 (1)
Иркутская область - 70 (2)
Мурманская область - 70 (2)
Кировская область - 64
Карачаево-Черкесская Республика - 63 (2)
Алтайский край - 62 (2)
Пермский край - 60 (2)
Хабаровский край - 60
Челябинская область - 57
Новосибирская область - 56 (4)
Республика Саха (Якутия) - 52 (1)
Томская область - 51 (2)
Сахалинская область - 50
Удмуртская Республика - 49
Орловская область - 49
Республика Бурятия - 47 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 47 (1)
Тюменская область - 47
Омская область - 46 (4)
Ивановская область - 40 (1)
Республика Крым - 40 (1)
Белгородская область - 40
Ярославская область - 40
Забайкальский край - 36 (1)
Астраханская область - 35 (2)
Курская область - 35
Республика Коми - 35
Костромская область - 34
Вологодская область - 33 (1)
Ленинградская область - 33 (2)
Республика Ингушетия - 33
Владимирская область - 32 (1)
Рязанская область - 32 (1)
Липецкая область - 32 (1)
Брянская область - 32
Калужская область - 32
Амурская область - 29
Магаданская область - 28
Тульская область - 27 (2)
Республика Татарстан - 27
Псковская область - 26
Тамбовская область - 26
Республика Хакасия - 25
Республика Северная Осетия - 24
Тверская область - 23 (3)
Республика Тыва - 23
Республика Карелия - 23
Новгородская область - 22
Республика Адыгея - 21 (1)
Курганская область - 21 (1)
Смоленская область - 20
Республика Алтай - 19
Калининградская область - 19
Республика Марий Эл - 17
Камчатский край - 14
Еврейская АО - 9
Севастополь - 6 (1)
Чеченская Республика - 4 (1)
Ненецкий АО - 1