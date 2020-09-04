mpda.ru В Московской духовной академии РПЦ ввели карантин из-за COVID-19 у ректора-епископа

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В Московской духовной академии объявили карантин из-за коронавируса, который обнаружился у ее ректора, епископа Звенигородского Феодорита. Как сообщается на сайте академии Русской православной церкви, карантинный режим согласован с руководством Троице-Сергиевой Лавры.

"Болезнь протекает в легкой форме, владыка ректор чувствует себя хорошо. Вместе с тем, чтобы не подвергать риску студентов и преподавателей, ректор принял решение изолироваться в больнице за пределами академии", - говорится в сообщении.

Все занятия академии временно перевели в онлайн-формат. В ближайшее время в академии на коронавирус протестируют всех студентов и сотрудников. Пока епископ Феодорит - единственный, у кого подтвердился диагноз COVID-19. Если по итогам проверки новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом не выявится, карантин с академии будет снят.

На сегодня в России зарегистрировано 1 015 105 подтвержденных случаев коронавируса, прирост заболевших неуклонно растет с конца августа. За весь период пандемии зафиксировано 17 649 летальных исходов. По состоянию на конец августа от заболевания скончались 29 священников РПЦ, а также 17 насельников и насельниц монастырей, пишет Znak.com. В частности, от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков), а также митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.