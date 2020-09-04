Московский городской суд постановил увеличить на 180 тыс. рублей размер компенсации морального вреда для Евгения Алехина, который почти месяц провел в психиатрической больнице, сообщает Znak.com. Ранее Тверской районный суд Москвы обязал Министерство финансов РФ выплатить ему 20 тыс. рублей.

Согласно иску, 16 июня 2011 года Алехина задержали полицейские по звонку его родителей "о якобы устроенной ссоре в семье". Задержанный был доставлен в ОВД "Раменки".

Симоновский райсуд Москвы 22 июня 2011 года удовлетворил заявление сотрудников больницы имени Алексеева о принудительной госпитализации. В психиатрической больнице господин Алехин пробыл 29 дней.

По его словам, ему назначили антипсихотические препараты, которые вводили также принудительно. Кроме того, в больнице мужчину положили в общем коридоре и не переводили в палату. Алехин считает, что по этой причине он был лишен покоя и нормального сна, так как мимо него проводили прибывших пациентов, большинство из которых находились в состоянии острого психоза.

В ноябре 2014 года Президиум Московского городского суда отменил решение нижестоящего суда о принудительной госпитализации Алехина. После этого он обратился в Тверской райсуд столицы с иском о компенсации морального вреда. Свои страдания Алехин оценил в 1 млн рублей. Суд отказал ему в выплате компенсации.

Позднее президиум Московского городского суда отменил постановление об отказе в удовлетворении иска и направил дело на новое рассмотрение в Тверской райсуд. Он, в свою очередь, частично удовлетворил исковые требования Алехина и взыскал 20 тыс. рублей с Минфина РФ. Это решение было обжаловано в Мосгорсуде.