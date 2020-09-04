Состояние российского политика Алексея Навального, который был госпитализирован и впал в кому 20 августа, могло быть спровоцировано алкоголем, диетой, стрессом или переутомлением. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, которого цитирует РИА "Новости".

Сабаев рассказал, что врачи не нашли повреждения печени, почек и легких Навального, и это доказывает отсутствие токсинов в организме. "Любой токсикант <...>, проходя через наши естественные органы детоксикации, а это печень, легкие и почки, оставит след", - пояснил врач. По его словам, повреждений не было при поступлении Навального в клинику и на протяжении всего периода его пребывания там.

Между тем у Навального за несколько дней до госпитализации были проблемы с пищеварением, и он сидел на диетах. "Пациент использовал в своей практике еще и какие-то диеты, что-то связанное с похудением, со снижением массы тела", - сказал Сабаев.

По его мнению, ухудшение самочувствия оппозиционера могло быть вызвано в том числе длительным пребыванием на солнце, переохлаждением, стрессами и переутомлением, а также "какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем". "Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", - отметил токсиколог.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что российские медики выявили у оппозиционера Алексея Навального нарушение углеводного обмена и хронический панкреатит во время его нахождения в омской больнице. Об этом говорится в материалах запроса о правовой помощи, направленных в Германию компетентными органами России.

Также в Минзраве РФ, комментируя произошедшее с Навальным, утверждали, что впасть в кому можно без видимых причин.

Напомним, основатель ФБК Алексей Навальный в августе отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". Первая часть снятого материала была опубликована 31 августа уже без участия оппозиционера, который 20 августа после вылета на самолете из Томска внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске, а спустя два дня российские власти разрешили перевезти пострадавшего в берлинскую клинику для более качественного лечения.

По версии, которой придерживается глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин, Алексея Навального пытались убить, подстроив покушение под несчастный случай. Однако оппозиционера спасло то, что командир принял решение экстренно сажать воздушное судно в Омске, а врачи скорой помощи сразу заподозрили отравление и вкололи Навальному атропин.

Соратникам и родственникам оппозиционера с огромным трудом удалось добиться от властей разрешения на транспортировку Алексея Навального в берлинскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов. 2 сентября в правительстве Германии сообщили, что токсикологи бундесвера пришли к выводу об отравлении Навального веществом из группы "Новичок".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия ждет от официальной Москвы объяснений по ситуации с отравлением, но российские медики и представители правоохранительных органов РФ утверждают, что не выявили никаких отравляющих и сильнодействующих веществ в организме Навального. Причиной инцидента они назвали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Генпрокуратура направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов, однако ответа пока не получила.

Представители Кремля и эксперты настаивают на том, что никакого отравления не было. "Мое мнение такое - обычный приступ панкреатита после небольшого подтравления поджелудочной железы и (реакция. - Прим. РИА "Новости") на залповое выделение инсулина. Вся его картинка один в один получается. У этого орла даже врачи установили хронический панкреатит, то о чем речь", - сказал Ринк.

Отметим, что ученый в свое время работал в лаборатории в Шиханах, где разрабатывали под контролем спецслужб "Новичок". В 1994 году Ринк продал, согласно его же показаниям, это боевое отравляющее вещество за 1500 долларов. Эти показания он давал на следствии, а затем и в суде по делу о заказном убийстве банкира Ивана Кивелиди.

Ринк выступал всего лишь в качестве свидетеля. Продажу секретного яда криминальным структурам ему почему-то "простили". А спустя 20 лет Ринка "выпустили на арену пропагандистского ТВ", пишет "Новая газета".

В том же ключе рассуждает и главный редактор прокремлевского телеканала RT Маргарита Симоньян. Она предположила, что причиной госпитализации Навального стала запущенная форма гипогликемии, при которой у человека резко падает уровень сахара в крови. "У меня бывает такое, когда очень долго не ем", - написала она в соцсети.

Журналистка отметила, что наблюдаемые у политического деятеля симптомы ей хорошо знакомы. "У меня бывает такое, когда очень долго не ем. Вдруг ледяной пот градом, дрожь, дикая слабость и понимаешь, что уходишь. Спасает только быстро принятая глюкоза. Дали бы ему в самолете ложку сахара, ничего бы не было. Я вожу с собой рафаэлку (конфету с кокосовой стружкой. - Прим. NEWSru.com). Потому что врачи давно мне подробно объяснили, что если во время приступа срочно не съесть что-то сладкое, дальше обморок и кома", - заявила Симоньян.