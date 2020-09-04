В Новосибирской области проверят обстоятельства смерти посетителя в отделе полиции

Полиция Новосибирской области полиция проводит служебную проверку в связи со смертью посетителя в отделе "Икситимский" 2 сентября. Как сообщили "Интерфаксу" в региональном ГУ МВД, явно нетрезвый мужчина пришел в дежурную часть вечером 2 сентября.

По словам полицейских, он требовал позвать оперативного дежурного, вел себя агрессивно, неадекватно реагировал на сотрудников полиции, бросил свой паспорт в направлении оперативного дежурного, и попытался ударить кулаком и тростью его помощника.

После того, как полицейские применили силу и задержали посетителя, тот потерял сознание. Мужчине вызвали скорую и тут же начали оказывать первую помощь. Реанимационная бригада приехала через несколько минут и констатировала смерть мужчины.

Как сообщается, видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Как сообщили в областном главке Следственного комитета, по факту инцидента также проводится доследственная проверка.