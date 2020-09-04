ВСЕ ФОТО ФСБ заявила о предотвращении серии массовых убийств в школах. Задержаны 13 подозреваемых

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав В ходе обысков изъяты четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей

Стоп-кадр из видео ФСБ РФ / РИА НОВОСТИ В конце августа сообщалось, что в Красноярском крае девять школьников были отправлены в психдиспансер из-за переписки в соцсети "Вконтакте"

Телекомпания ТВК / youtube.com В конце августа сообщалось, что в Красноярском крае девять школьников были отправлены в психдиспансер из-за переписки в соцсети "Вконтакте"

Телекомпания ТВК / youtube.com

Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении ряда нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов. В рамках расследования задержаны 13 человек. Большая часть из них состояла в неком закрытом интернет-сообществе, передает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Подозреваемые были задержаны в ряде регионов РФ, они планировали массовые убийства "с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия", а также склоняли интернет-пользователей к совершению таких преступлений, утверждают в спецслужбе.

11 из задержанных являлись участниками закрытой группы в одной из социальных сетей в интернете. Преступные планы подтверждаются изъятыми у них личными дневниками и средствами связи, в которых были обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, "схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей".

В ходе обысков изъяты четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

На опубликованных ЦОС видеокадрах показана переписка одного из задержанных. Из нее следует, что он планировал совершить преступление 1 сентября. "Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу <..> 100 хочу убить", - написал молодой человек. Он утверждал, что сделал трубчатую бомбу по схеме, передает ТАСС.

Как следует из видео, переписка велась 17 августа. О каком регионе идет речь, в ФСБ не уточняют.

В конце августа сообщалось, что в Красноярском крае девять школьников были отправлены в психдиспансер из-за переписки в соцсети "Вконтакте". Все они были подписаны на паблик, в котором обсуждалась бойня в американской школе "Колумбайн". В публикациях группы эксперты выявили признаки экстремизма.

Одним из этих школьников оказалась 14-летняя девушка. Как пояснил руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, из-за подписки на группу о "Колумбайн" сотрудники ФСБ провели в 5 утра обыск в семье школьницы и отправили ее в психдиспансер на обследование. Он сослался на ее сестру Дарью Глинскую. Представлять интересы семьи будет адвокат "Агоры" Владимир Васин.

"Полная изоляция, из всех контактов с ней нам доступен лишь один звонок длиною в 5 минут в определенное время. К сожалению, меня не было рядом в момент всего случившегося: родителей и сестру запугали и вынудили подписать "добровольное" соглашение об обследовании", - говорит Глинская и утверждает, что ее сестра Алена была подписана на группу о "Колумбайн" почти полгода назад.

Дарья пояснила, что сестра действительно еще весной в соцсетях обсуждала с подругой массовую стрельбу в американских школах, однако ни о каком одобрении таких действий, а тем более планов аналогичных нападений она не строила. Девочке нравилось писать небольшие рассказы, рисовать и встречаться с подружками, но, по словам Даши, у силовиков будет другая версия - в доме они нашли опасное оружие.

"Забрали воздушное ружье, которые мне подарили, забрали лук, который мне сделал отец. То есть это вообще не Аленины вещи. Параллельно давали комментарии, что надо воспитывать ремнем ребенка. Она спокойная, тихая, любит ходить в гости, ездить в детские лагеря, увлекается сериалами, музыкой. В последнее время читать начала, у нее всегда есть свое мнение и четкая позиция", - добавила Дарья. Ее слова приводил ТВК.

Адвокат Васин выразил недоумение, почему администраторы "ВКонтакте" и Роскомнадзор не заблокировали группу о "Колумбайн", несмотря на закон 2018 года.

По словам защитника, родственники Алены "переживают, что даже если ничего не было, то все равно что-нибудь найдут". Появления в деле сфабрикованных улик боится и адвокат. "Я сам очень часто видел, что любой скрин можно подделать", - добавил Васин.

По словам помощника уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой, "не все родители дали согласие на госпитализацию детей в диспансер".