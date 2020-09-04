Следственный комитет России направил заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади о совершении преступления в отношении Алексея Навального в Западно-Сибирское управление ведомства на транспорте

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Следственный комитет России направил заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади о совершении преступления в отношении Алексея Навального в Западно-Сибирское управление ведомства на транспорте. Это следует из материалов Басманного суда Москвы, на которые ссылается "Интерфакс".

"Суть письма сводится к тому, что обращение передано для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте", - огласила письмо в суд из СК судья Евгения Николаева. Гимади заявил суду, что письмо СК незаконно. По его словам, оно датировано 3 сентября, хотя срок ответа на такие обращения составляет три дня.

Басманный суд рассматривает жалобу Гимади на бездействие СК по его обращению об отравлении Алексея Навального. Как заявил ранее директор ФБК Иван Жданов, 20 августа члены ФБК подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по факту отравления Алексея Навального, но не получили никакого ответа. В связи с отсутствием какого-либо ответа юрист фонда обратился в суд с жалобой на бездействие следствия. Также ФБК требует возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 и ст. 277 УК РФ (покушение на убийство и посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Основатель ФБК Алексей Навальный в этом месяце отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". Снятый материал был опубликован в понедельник уже без участия оппозиционера, который 20 августа после вылета на самолете из Томска внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому.

По версии, которой придерживается глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин, Алексея Навального пытались убить, подстроив покушение под несчастный случай. Именно поэтому использовался сильнодействующий яд, а время для отравления было выбрано таким образом, чтобы политик оказался в критическом состоянии на борту самолета, где ему наверняка не смогут быстро оказать квалифицированную помощь. Однако оппозиционера спасло то, что командир принял решение экстренно сажать воздушное судно в Томске, а врачи скорой помощи сразу заподозрили отравление и вкололи Навальному атропин.

Соратникам и родственникам оппозиционера с огромным трудом и не сразу удалось добиться от властей разрешения на транспортировку Алексея Навального в берлинскую клинику Charite. Германские врачи, лечащие его с 22 августа, тоже склоняются к версии об отравлении. При этом не исключается, что при покушении использовалось боевое отравляющее вещество из семейства "Новичок". В его неоднократном применении подозреваются российские спецслужбы.

Врачи клиники Charite сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов.

Однако российские медики, а также представители правоохранительных органов РФ утверждают, что не выявили никаких отравляющих и сильнодействующих веществ в организме Навального.

Генпрокуратура РФ направила в ФРГ запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным, Россию интересуют доказательства предварительных диагнозов, озвученных клиникой.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что 20 августа инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией Навального в Омске.

В свою очередь полиция сообщила, что осмотрела гостиничный номер в томской гостинице, где проживал Навальный, а также участки местности по маршруту его передвижения. "Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические)", - говорилось в пресс-релизе управления на транспорте МВД по СФО.

1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая перед студентами МГИМО: "Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло".

В Кремле при этом с самого начала заявляли, что не считают версию об отравлении достойной внимания. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 25 августа, что нет никаких оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении оппозиционера: "Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме". Обязанность искать возможные яды Песков переложил на медиков.