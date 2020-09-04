Министр внутренних дел отметил, что пока отсутствуют основания полагать, что в произошедшем с Навальным есть какой-то криминал.

"Откуда ему там быть? Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев "Интерфаксу" в пятницу.Ранее в Германии назвали случившееся атакой на политика. 2 сентября правительство Германии сделало заявление, в котором указало, что политик был отравлен химическим веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок". К таким выводам пришли эксперты лаборатории бундесвера в Мюнхене.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.