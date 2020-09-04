"Ведомости": родители министра Мантурова приобрели элитный отель в Москве

Минпромторг России Улица Малая Дмитровка в Москве

АГН Москва / Мобильный репортер

Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова владеет пятизвездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на улице Малая Дмитровка в центре Москвы, пишут "Ведомости" со ссылкой на трех консультантов, работавших с топ-менеджерами гостиницы.

По словам источников газеты, отель был приобретен "пару лет назад" и на тот момент он назывался Golden Apple. Новые владельцы реконструировали его, после чего передали в управление крупному международному гостиничному оператору Hilton Worldwide.

Обновленный отель на 95 номеров под новым брендом был открыт летом 2019 года. Название выбрали в честь русского писателя Антона Чехова, который якобы любил там останавливаться. Стоимость проживания в отеле, по данным Booking.com, начинается от 7800 рублей за ночь.

Эксперты считают, что рыночная стоимость Chekhoff Moscow Hotel составляет сейчас 25-30 миллионов долларов (1,8-2,2 миллиарда рублей).

Права на земельный участок под бывшим Golden Apple, по данным Росреестра, принадлежат компании "Смарт холдинг", которая находится в управлении у фирмы "360 менеджмент". Ее основной владелец и гендиректор - Алексей Васин, он руководит также АО "Пансионат "Приморье", которое, по данным "СПАРК-Интерфакса", зарегистрировано по одному адресу с четырехзвездочным отелем "Приморье Grand Resort Hotel" на 167 номеров в Геленджике. Конечные бенефициары компании - Тамара и Валентин Мантуровы, утверждают "Ведомости".

Издание ссылается на данные РБК, который называл их родителями министра промышленности и торговли. Управлением "Приморья Grand Resort Hotel" также занимается "360 менеджмент", сказано на ее сайте.

Запрос в компанию остался без ответа. А представитель Минпромторга сказал, что вопросы "Ведомостей" к деятельности министерства и его руководства отношения не имеют. Связаться с Тамарой и Валентином Мантуровыми журналистам тоже не удалось.

Денис Мантуров задекларировал за 2019 год наибольший доход среди членов правительства - 586 млн 22 тыс. 58 рублей и 14 копеек, то есть почти на 143 млн рублей больше, чем годом ранее. В 2018 году доход Мантурова составил более 443,3 млн рублей.

В 2018 году РБК сообщал, что в Геленджике к 2022 году собираются построить новую гостиницу с акватермальным комплексом и круглогодичными бассейнами, мариной для яхт и морским пассажирским портом. Инвестором строительства выступит ООО "Морской порт Геленджик", владельцами которого являются три юрилица - ЗАО "Геленджикский морской порт", АО "ТРК Инвест" и ООО "Дабл-Ю Эс Кэпитал Венчурс".

Согласно данным СПАРК, "Геленджикский морской порт" через цепочку компаний контролируется ООО "Финансовые системы" и ООО "Финансовые инвестиции", которыми владеют Валентин Мантуров и Станислав Чемезов (полный тезка сына главы "Ростеха" м "друга Путина" Сергея Чемезова).