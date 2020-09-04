Прокуратура Новосибирской области потребовала от местных больниц сообщать об отказах семей делать прививки детям, сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на письмо главы областного Минздрава Константина Хальзова главврачам.

"От больниц потребовали предоставить информацию о фактах отказа родителей или законных представителей детей от медицинской помощи и "проведения иммунизации", в том числе по религиозным мотивам, - пишет издание.

Напомним, федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" позволяет родителям или законным представителям ребенка отказаться от прививки.

"Антипрививочные" настроения существуют среди представителей многих религий, в том числе традиционных. Также от вакцинации отказываются по другим соображениям: политическим, этическим и квазинаучным.

В 2019 году ВОЗ признала отказ от прививок одной из глобальных угроз здоровью человечества.