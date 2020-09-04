Пермские врачи из больниц, не перепрофилированных под борьбу с коронавирусом, но переболевшие инфекцией, не получат обещанные регионом единовременные выплаты за заражение коронавирусом. Это следует из постановлений правительства Пермского края, опубликованных на интернет-портале правовой информации.

3 апреля, по инициативе врио губернатора Дмитрия Махонина, правительство края постановило выплачивать заразившимся медикам единовременно 50 окладов, а членам семей умерших медиков - 100 окладов. Финансирование программы планировалось производить из резервного фонда правительства региона.

Однако 19 июня в этот документ были внесены изменения: выплаты стали положены врачам или членам их семей в случае смерти, только если врач работал в перепрофилированном стационаре для пациентов с коронавирусом. При этом действие нового постановления "распространяется на правоотношения, возникшие с 15 марта 2020 года".

"Пермские власти громко заявляли, что готовы выплачивать 50 окладов за факт заражения медика. А в середине июня, когда пошла волна заражений медперсонала, тихонько, уже без помпы и бравады, выпустили новое постановление, которое задним числом все поправило", - рассказал "Новой газете" анестезиолог-реаниматолог Пермской городской клинической больницы N4 Николай Осадчий.

Он добавил, что теперь страховые выплаты положены только тем врачам, которые работали в перепрофилированных стационарах. "Остальные врачи, видимо, второго сорта. Сейчас переболевшим коллегам из "чистых" стационаров говорят, что им эти выплаты не положены. Только у нас, в непрофильной больнице, диагностирован коронавирус у более чем 20 медиков, умер ангиохирург Алексей Сятчихин", - заявил он.

СМИ отмечают, что когда речь заходит о выплатах компенсаций, чиновники начинают рассуждать о степени ответственности медиков в заражении коронавирусом. Еще в начале мая администрация Санкт-Петербурга поручила специальным комиссиям принимать решения о таких выплатах лишь после того, как будет установлен процент вины медика в том, что он заразился вирусом высокой контагиозности. От этой идеи отказались на фоне скандала с задержками выплат медикам по всей стране, однако в августе стало известно, что компенсационные выплаты получили только 1,5 тысячи из более чем 7 тысяч медработников Петербурга, заразившихся коронавирусом.

Еще 8 апреля 2020 года в своем обращении президент РФ Владимир Путин объявил о стимулирующих выплатах медицинскому персоналу, работающему с пациентами с COVID-19. Глава государства сравнил медиков с военными на передовой и заявил, что они имеют право на соответствующие "боевые". Врачам были обещаны дополнительные 80 тыс. рублей в месяц, медсестрам - 50 тыс. рублей, водителям и фельдшерам скорой помощи - 25 тыс. рублей.

Но в реальности все получилось иначе - вместо десятков тысяч врачи, медсестры и фельдшеры получили по несколько сотен рублей. 11 мая на задержки этих выплат обратил внимание президент, а накануне премьер-министр Михаил Мишустин на совещании, посвященном этой проблеме, признал, что из более чем 27 млрд рублей, выделенных регионам на доплаты врачам, выплачено всего 4,5 млрд рублей (около 15%).

Сами же суммы выплат оказались даже не смехотворными, а издевательскими. Так, в Мурманской области водители скорой помощи получили не обещанные 25 тыс. рублей в месяц, а по часам работы - от 190 до 386 рублей. А в других расчетных листках медработников за апрель были указаны выплаты в 22 рубля.

Впоследствии выяснилось, что выплаты предусматриваются "за фактически отработанное время", которое на местах истолковали как время работы непосредственно с коронавирусной инфекцией. Глава Нижегородского Минздрава Давид Мелик-Гусейнов заявил, что размер доплат медицинским работникам, фельдшерам и водителям скорой помощи зависит не от количества их смен, а от количества часов и минут, которые они проводят с пациентом, зараженным коронавирусом.

11 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что выплаты за работу с коронавирусными пациентами получили меньше половины медиков, несмотря на то, что средства в регионы уже поступили. Он поручил главам субъектов РФ наладить работу, чтобы до 15 мая все медработники получили положенные им апрельские выплаты. Однако этого снова не произошло.

15 мая Владимир Путин на очередном совещании вновь выразил свое недовольство работой чиновников, посетовав на бюрократию. "Я назвал конкретные цифры за работу с коронавирусными больными: не за время, там пять, десять минут или два часа, - а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли? Нет", - отчитал чиновников президент, повторив, что намерен вернуться к этому вопросу в начале следующей недели.

После очередного окрика из Кремля прокуратура и Следственный комитет занялись выявлением нарушений при выплатах медикам. Такие нарушения нашли в 12 регионах, в том числе в Краснодарском крае, где 19 мая было возбуждено первое уголовное дело в связи с невыплатами. Его возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), главврача больницы, в которой не были произведены выплаты, отстранили от должности.