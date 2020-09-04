Прожиточный минимум (ПМ) - социально ориентированный экономический показатель, который предназначен для оценки уровня жизни населения, а также разработки и реализации социальных программ

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Как рассказали два источника, близкие к кабмину, ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. Обсуждаются и корректировки в методике этих расчетов: величину федерального прожиточного минимума будут соотносить с медианной зарплатой в каждом регионе. По словам экспертов, это застрахует граждан от сокращения социальных выплат и МРОТ, но победить бедность или значительно улучшить качество жизни не поможет, пишут "Известия".

Прожиточный минимум (ПМ) - социально ориентированный экономический показатель, который предназначен для оценки уровня жизни населения, а также разработки и реализации социальных программ. Прожиточный минимум рассчитывается в каждом регионе ежеквартально на основании минимальной потребительской корзины и может повышаться или понижаться в зависимости от колебания цен. Размер общероссийского ПМ определяется кабмином с той же периодичностью, на сегодняшний день он составляет 12 392 рубля для трудоспособного населения. По состоянию на начало 2020 года в России проживало 18,5 млн россиян, чьи доходы были меньше этой суммы.

По замыслу правительства в ближайшее время субъектам Федерации запретят снижать свой региональный прожиточный минимум - даже если потребительская корзина подешевеет. Такая инициатива обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, соответствующий пункт планируется внести в законопроект об определении величины ПМ. Запрет будет действовать в том случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.

При этом снижение прожиточного минимума - довольно частая практика. Например, только во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го ПМ трудоспособного населения сократился в Ямало-Ненецком автономном округе (с 17 707 до 17 511 рублей), Дагестане (с 10 363 до 10 199 рублей), Севастополе (с 12 381 до 12 164 рублей). Снижение было зафиксировано также в Свердловской и Смоленской областях (с 11 763 до 11 713 рублей и с 12 088 до 12 038 рублей). Именно величина прожиточного минимума трудоспособного населения во II квартале используется для обоснования МРОТ и размера социальных выплат, так как считается наиболее приближенным к среднегодовому размеру ПМ.

Кроме того, правительство обсуждает корректировки в методику расчета прожиточного минимума. Предполагается, что его величина в целом по России будет определяться на основе базового набора продуктов, в то время как для субъектов будет установлен специальный коэффициент. Он будет основан на соотношении величины федерального ПМ (в размере 42,5%) и медианного дохода в каждом отдельном регионе. Пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума, а также МРОТ, будет происходить раз в пять лет.

В Минтруде заявили, что таких поручений к ним пока не поступало, однако там прорабатывают разные подходы к установлению прожиточного минимума, в том числе на основе международного опыта, а также предложения по актуализации потребительской корзины. Напомним, методики определения прожиточного минимума неоднократно подвергались критике, в том числе со стороны президента. В январе 2020 года Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть структуру потребкорзины и увеличить в ней долю овощей, фруктов, рыбы и мяса, а затем выступил с поправкой в Конституцию о том, что МРОТ не может быть меньше величины прожиточного минимума.

Эксперты полагают, что инициатива запретить снижение прожиточного минимума застрахует граждан от сокращения социальных выплат, если базовая потребительская корзина потеряет в цене. В то же время она лишит региональные бюджеты способа оптимизации расходов во время кризиса: занижение планки прожиточного минимума является одним из самых простых способов сэкономить на социальных выплатах. Поэтому при отсутствии финансовой поддержки этой инициативы со стороны федерального правительства она будет лишь способствовать увеличению долговой нагрузки региональных бюджетов: 47 регионов завершили первое полугодие 2020 года с дефицитом бюджета в 213 млрд рублей.

Сам по себе запрет на сокращение прожиточного минимума и МРОТ вряд ли поможет победить бедность или значительно улучшить качество жизни россиян, так как стоимость потребительской корзины снижается не так часто и незначительно, в пределах 150-200 рублей. С другой стороны, у нововведения будет позитивный психологический эффект, так как люди воспринимают понижение прожиточного минимума крайне негативно, отмечает издание.