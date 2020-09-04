К 2100 году население России уменьшится на 40 миллионов человек, заявил РИА "Новости" профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.

Основной причиной Мокдад назвал падение коэффициента рождаемости (число рождений у одной женщины). "Поэтому у вас будет рождаться меньше людей. Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений", - предупредил он.

Демографический прогноз охватывает 195 стран. При его составлении учитывался, в частности, уровень образования в разных государствах: авторы считают, что чем образованнее женщина, тем позже она решает родить ребенка. "И в России мы это и видим сейчас. В России - рост образования, возможностей для трудоустройства, а рождаемость снизилась", - говорит Мокдад. По подсчетам авторов прогноза, к концу XXI века в России останется 106 млн вместо 146 млн человек (по оценке Росстата на 1 января 2020 года).

Мокдад сообщил, что при подготовке части доклада, касающейся России, авторы пользовались данными Минздрава и помощью российских исследователей. Он отметил, что прогноз был составлен из расчета текущей ситуации в мире. "Любое событие - национальное стихийное бедствие, война меняет все эти оценки. Эти прогнозы основаны на предположении, что текущая ситуация останется неизменной, что не будет шоков", - заявил профессор.

К шокам Мокдад отнес коронавирус, указав при этом, что пандемия не повлияет на общую тенденцию в части рождаемости, поскольку жертвами инфекции в основном становятся люди старшего поколения, у которых уже не будет детей. "Многие женщины сейчас не хотят беременеть, потому что не могут попасть в больницу. Так что воздействие будет, но это эффект на один-два года, пока не получат вакцин", - считает он.

В июле прошлого года демографический прогноз по странам мира представил отдел народонаселения ООН. По подсчетам организации, к 2050 году численность населения России сократится до 135,8 млн человек (на 10 млн за 30 лет), а к 2100-му - до 126,1 млн человек. По оценке Росстата, который подготовил прогноз до конца 2035 года, к тому времени в стране будет жить 144,1 млн человек (на 2,6 млн меньше, чем сейчас).

Согласно проекту единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030-го, с которым ознакомился РБК, по итогам текущего года на фоне коронавируса численность населения страны может сократиться на 158 тыс. человек. Это будет максимальная убыль за 14 лет, с 2006 года, когда население уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

С 2018 года миграционный поток не компенсирует естественную убыль (превышение смертности над рождаемостью) населения страны, из-за чего сокращается его общая численность: в 2018 году - на 99,7 тыс., в 2019-м - на 32,1 тыс. человек. В правительстве ожидают, что в этом году она уменьшится в пять раз.