Татьяна Голикова

Правительство Ростовской области Татьяна Голикова и Василий Голубев встретились с руководителями лечебных учреждений Дона, представителями общественных организаций, участниками государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения

Правительство Ростовской области

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы избежать повторного объявления режима самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом она заявила в ходе встречи с медицинскими работниками Ростовской области, передает ТАСС.

"Федеральное правительство и президент - мы делаем все возможное для того, чтобы эту работу таким образом организовать, чтобы нам не пришлось с вами снова останавливаться, снова уходить на самоизоляцию", - сказала она.

По мнению Голиковой, значительный вклад в это могут внести сами граждане, соблюдая дисциплину и "от того, насколько быстро и качественно мы будем реагировать на происходящие ситуации".

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин, отчитываясь перед президентом Владимиром Путиным, заверил, что власти делают все необходимое.

Собянин не исключил осенних локальных вспышек коронавируса в Москве. Он сказал, что дети пошли в школы, студенты в вузы и многие вернулись с дач, поэтому возможно некоторое осложнение ситуации. На сайте мэра говорится, что из-за вспышек, вероятно, придется отдельные предприятия и школьные классы временно закрывать или переводить на дистанционный режим работы.