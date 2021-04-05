Аэропорт Бангкока

vasilevkirill / DepositPhotos

Российские туроператоры сомневаются в возобновлении европейского туризма летом. По оптимистичному прогнозу, которым исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе поделилась с "Известиями", границы Европы откроются осенью этого года, по пессимистичному - только в начале 2022-го.

"Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации - я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов. <...> Отчасти открытие Европы для туризма привязано к вакцинации. С другой стороны, Израиль почти весь провакцинировался, но туристов пока не принимает. Планирует только в июле", - отметила Ломидзе.

Первая страна Евросоюза, готовая с 15 мая принимать российских туристов практически без ограничений - Греция, но через нее нельзя будет въехать в другие страны Шенгена, это грозит запретом на въезд в шенгенскую зону. Ломидзе также предостерегла от соблазна покупать билеты в страны, об открытии прямого авиасообщения с которыми не было официально объявлено, как в случае с Кипром.

"Не хочется говорить жестко, но по факту авиакомпании вводят в заблуждение, когда выставляют на продажу билеты на прямые рейсы. Туристы говорят: ну авиакомпания же продала билет, мы полетим. Авиакомпания-то продала, но потом она скажет: "Вы можете воспользоваться своим билетом в любую удобную для вас дату после открытия прямого авиасообщения" - и вместо возврата денег предложить ваучер", - объяснила исполнительный директор АТОР.

Страны Юго-Восточной Азии для "более или менее полноценного" отдыха предположительно станут доступны для россиян только осенью или зимой. К лету Таиланд, Вьетнам и Индонезия могут отменить карантин и разрешить путешествия между провинциями. Однако туда по-прежнему нет прямого авиасообщения, к тому же летом в этих странах не сезон.

Чрезмерный туризм, или овертуризм, по мнению Ломидзе, если когда-либо и вернется, то не раньше 2024-2025 года. "Предсказать это невозможно, потому что вирус мутирует, появляются новые штаммы, и ожидания большинства путешественников, что к концу 2021 года благодаря вакцине и тому, что какая-то часть людей переболеет и весь накал будет сходить на нет, как мы видим, не оправдываются", - заключила она.