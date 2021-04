Первые сотни тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" направлены в десятки регионов РФ, сообщил Роспотребнадзор.

"Первая крупная партия вакцины "ЭпиВакКорона" направлена в регионы 5 апреля, более 230 тысяч комплектов вакцины "ЭпиВакКорона" направлены в более чем 40 субъектов РФ", - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник. Ее комментарий приводит "Интерфакс".

Препарат поставляет в регионы холдинг "Ростеха" "Нацимбио", уточняется в сообщении.

"ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года. Это второй препарат от COVID-19. Он разработан российскими учеными в новосибирском научном центре "Вектор" Роспотребнадзора.

В ноябре 2020 года начались пострегистрационные испытания вакцины.

По данным Роспотребнадзора, в начале февраля завершились пострегистрационные испытания вакцины на добровольцах старше 60 лет, нежелательных реакций не выявлено. Продолжаются исследования на 3 тыс. добровольцев старше 18 лет. Они, в том числе, участвуют в исследовании эпидемиологической эффективности вакцины.

В марте гендиректор "Вектора" Ринат Максютов заявлял, что с начала года выпущено более 860 тыс. доз "ЭпиВакКороны". В апреле планируется выпустить 1,5 млн доз, в мае - 3 млн, а с июня производство будет доведено до 5 млн доз вакцины в месяц.

Между тем вопросы вызывает эффективность очередной российской вакцины. Первая и единственная рецензируемая научная статья, посвященная "ЭпиВакКороне", была опубликована в малоцитируемом российском журнале "Инфекция и иммунитет". До этого вся информация о вакцине ограничивалась лишь заявлениями на сайте Роспотребнадзора, которому подчиняется ее разработчик "Вектор", двумя патентами и несколькими интервью разработчиков.

Опубликованные в журнале результаты исследования подтвердили безопасность и эффективность "ЭпиВакКороны", сообщил Роспотребнадзор. Однако в статье обнаружилось много странностей. Статья, вопреки ожиданиям и прежним заявлениям самого Роспотребнадзора, появилась далеко не в The Lancet или The New England Journal of Medicine, а в малоизвестном российском издании.

В статье впервые приведены данные как по общим, так и по нейтрализующим антителам, однако использован, например, не особый тест на антитела, который был рекомендован самим Роспотребнадзором (тесты из независимых лабораторий, судя по исследованиям энтузиастов, просто не показывают их выработку), а два других - про один из которых вообще ничего неизвестно.

Кроме того, там описан случай заболевания коронавирусом у добровольца, который получил вакцину, а не плацебо, причем заболевание было зафиксировано на 47-й день после вакцинации. Это, конечно, ничего не говорит об эффективности вакцины, но в столь малой выборке обращает на себя внимание.

Таким образом, статья заметно отличается от публикаций по всем остальным противокоронавирусным вакцинам, в том числе и по "Спутнику V", результаты клинических испытаний которого, пусть и с опозданием и рядом оговорок, но были опубликованы в The Lancet.

В материале, посвященном "ЭпиВакКороне", нашлись и явные опечатки: например, вместо группы плацебо на схеме присутствуют две группы вакцинированных, а при описании методов анализа антител неожиданно появляется "сыворотка иммунизированных животных", а не людей.

Согласно выходным данным статьи об "ЭпиВакКороне", рукопись поступила в редакцию 4 марта и прошла рецензирование очень быстро, менее чем за две недели, к 17 марта.

Статья вышла на фоне публикации открытого письма участников гражданской вакцинации, в котором группа энтузиастов, получивших вакцину в рамках клинического исследования, просит Минздрав провести независимую от Роспотребнадзора проверку препарата.

Напомним, в конце марта группа добровольцев, которые участвовали в третьей фазе клинических испытаний вакцины от центра "Вектор", обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, выразив обеспокоенность эффективностью пептидного препарата. Авторы обращения пришли к выводу, что только у 70% добровольцев, сделавших прививку данным препаратом, появились антитела к COVID-19. Результаты исследования показали, что в сыворотках вакцинированных нет вирус-нейтрализующих антител.