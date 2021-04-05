В ближайшие годы в России на генетические исследования планируют потратить до 230 миллиардов рублей. Большая часть этих денег - 127 миллиардов рублей до 2027 года - направят на реализацию принятой в 2019 году федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Остальное пойдет на разработку новых технологий геномного редактирования. За реализацией программы следит лично Владимир Путин, а в ее разработке участвуют члены его семьи и близкие друзья, пишет "Медуза".

Но даже этих денег не хватит, чтобы "ликвидировать отставание от тех же США по количеству просто собранных генетических данных", считает источник "Медузы", близкий к российскому правительству. "Нужен как минимум триллион рублей - и то мы тогда не опередим американцев, а будем просто не так сильно отставать. А в модели, которую сейчас предлагает государство, и в количестве средств, которые готовы выделить государство и госкомпании, заложено катастрофическое отставание", - подчеркнул собеседник.

Еще в 2017 году Путин утверждал, что некие иностранцы с непонятными целями "профессионально" собирают биоматериалы жителей России. Спустя год на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", обсуждая тему "Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке", российский президент заявил: "Эти разработки очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. Из того, что видел, о чем там речь, выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью этнической группе. Во втором и третьем поколении наступают такие изменения, которые кардинальным образом меняют облик".

В апреле 2019 года правительство России утвердило федеральную научно-техническую программу (ФНТП) развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Российские власти могли заинтересоваться генетикой именно из-за "страшилок" вокруг этой темы, считают собеседники "Медузы". "Путин боится генетического оружия, которое якобы могут использовать в России", - говорит анонимный ученый-генетик, не уточняя, что подобные страхи лженаучны.

В "оружие из фантастических фильмов" также верит Михаил Ковальчук - президент НИЦ Курчатовский институт и родной брат Юрия Ковальчука, ближайшего друга Владимира Путина.

"Вот, скажем, мы создаем, допустим, искусственную клетку. Эта искусственная клетка, с одной стороны, медицински важна, она может быть диагностом, она может быть доставщиком лекарств целевым, но с другой стороны, она может быть как бы вредоносной, да, и тогда фактически одна клетка, которая имеет генетический код и саморазвивается, является оружием массового поражения", - стращал Михаил Ковальчук членов Совета Федерации еще в 2015 году. По его мнению, при желании "эту клетку можно будет настроить на уничтожение" конкретного этноса.

О генетике Путину рассказывал и его помощник по вопросам науки - сосед по кооперативу "Озеро" и друг Ковальчуков Андрей Фурсенко, в 2004-2012 годах - министр образования и науки.

Создание российского банка для хранения и изучения генетических данных населения стало одним из первых проектов специальной программы - в мае 2020 года Путин отдельно поручил создать "Национальную базу генетической информации" в Курчатовском институте.

Какие именно данные окажутся в национальной базе, до сих пор неизвестно. Она находится на стадии разработки технического задания, рассказали "Медузе" два источника, знакомые с деталями разработки базы. Ее прототип будет окончательно готов к 2024 году, а среди участников проекта оказалась Федеральная служба безопасности. В отличие от американских и европейских генетических банков, эта база может быть закрытой - обсуждается, что доступ к ней должен быть только у российских ученых, рассказали "Медузе" три источника, знакомые с деталями проекта.

В конце 2019 года Путин решил подключить "к решению задач ускоренного развития генетических технологий" нефтяную компанию "Роснефть". Руководство "Роснефти", говорит источник издания в компании, планировало пригласить Марию Воронцову в совет АНО "Развитие генетических технологий". Позже от этой идеи решили отказаться - по времени это совпало с выходом статьи Русской службы BBC о проекте "Геном россиян", из-за которой "Роснефть" грозила изданию судом (весной 2020 года журналисты BBC рассказали, что нефтяная компания стала партнером правительства в изучении "генетических поломок" россиян).

Журнал The New Times, BBC и агентство Bloomberg называли Марию Воронцову старшей дочерью президента Путина. Воронцова - кандидат медицинских наук, в 2011 году окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело". До 2014 года проходила ординатуру в Институте детской эндокринологии ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава.

В ближайшем будущем генетикой займутся и в вузах, и в школах. Два источника "Медузы" рассказывают, что в обсуждении университетских образовательных программ участвуют сотрудники компании "Иннопрактика", которой руководит другая предполагаемая дочь Путина (младшая) - Катерина Тихонова.

А школьникам о геноме расскажут с подачи фонда "Талант и успех" - его основал близкий друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, которого называют "кошельком Путина". Запланированы учебные модули нескольких уровней: "На первом - ликбез, что такое генетика, законы Менделя, определение эволюции, вида, популяции и так далее. Идея в том, чтобы это было доступно для каждого - в любом городе и селе", - объясняет заместитель председателя фонда "Талант и успех" Алексей Горбачев.

Делая ставку на работу со школьниками, чиновники рассчитывают "догнать и перегнать Америку" в области генетики. "Иначе нас обгонят американские подростки, которые скоро будут этим заниматься даже в гаражах, такие были разговоры. От них необходимо не отстать, а лучше всего - опередить", - говорит один из разработчиков ФНТП.

Добавим, что ученые не разделяют опасений президента РФ Владимира Путина и его окружения, которое состоит, как известно, преимущественно из выходцев из спецслужб, далеких от фундаментальной науки. "Генетическое оружие - фантастика, - говорил доктор биологических наук Олег Балановский, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН. - Самой идее не откажешь в элегантности: берем особенность генома (так называемый маркер), который есть у представителей одного народа, но нет у другого, в качестве мишени. И делаем вирус, который поражает лишь людей с мишенью. Но несбыточность идеи в том, что таких маркеров просто нет. Раньше мы, специалисты по генетике населения, это предсказывали теоретически, а теперь, расшифровав целиком геномы людей из разных народов, на практике убедились, что ни одна из трех миллиардов букв нашего генома не обладает свойствами такой генетической мишени".

Как пояснил ученый, генетические различия между народами проявляются не в наличии или отсутствии маркера, а только в его частоте. "Например, среди русских маркер может встречаться у 50% населения, а среди англо-саксов у 40%. И это еще очень большие различия, а обычно они составляют лишь пару процентов", - подчеркнул биолог.

По его словам, миф о генетическом оружии существует уже более тридцати лет, причем он распространен именно в России. В 2017 году комиссия экспертов Российской академии наук составила специальное заключение, научно обосновав его беспочвенность. "Заключение было опубликовано в листке РАН "В защиту науки", но потонуло в море некомпетентных страшилок, наводнивших СМИ", - сказал Forbes Олег Балановский.

Доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации и сооснователь "Диссернета" Михаил Гельфанд считает, что подобные мифы распространяются из-за невежества. "Сколько я занимаюсь биологией, столько существуют байки про генетическое оружие. Они всегда выскакивают из каких-то околовоенных кругов. <...> Там все засекречено, и лишь нет-нет, да и выскочит наружу то вечный двигатель, то психотронное оружие, то какая-нибудь другая гравицапа. А дальше нет предмета для обсуждения - просто тотальное, страшное невежество, разогреваемое какими-то не очень добросовестными людьми", - пояснил Михаил Гельфанд.