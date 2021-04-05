Михаил Ефремов в суде, октябрь 2020 года

Мосгорсуд / ВКонтакте Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого впоследствии умер в больнице

ЦОДД / Twitter

МВД РФ передало в суд Москвы уголовные дела трех свидетелей, обвиняемых в даче ложных показаний на суде в отношении устроившего смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова, сообщает "Интерфакс". Сейчас все трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

"Окончено предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по части 1 статьи 307 УК РФ (заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод). Уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", - сказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, ранее в Пресненском суде Москвы в ходе процесса в отношении Ефремова по ходатайству его адвоката были допрошены три свидетеля. Их утверждения противоречили собранным судом доказательствам. После проверки полиция возбудила в отношении свидетелей уголовные дела о даче заведомо ложных показаний.

Как пояснила Волк, в ходе предварительного расследования были проведены портретные и психолого-психиатрические экспертизы, допрошены более десяти свидетелей, изъяты видеозаписи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил известного актера к 8годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении.

Двое свидетелей, которых адвокат Ефремова Эльман Пашаев пригласил в суд, заявили, что за рулем внедорожника актера якобы сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом с машиной". Еще один свидетель утверждал, что до ДТП он якобы видел на заднем сиденье Jeep незнакомого ему человека, а за рулем никого не было.

О том, что Ефремов выходил из машины со стороны пассажирского сиденья, рассказали в суде слепой на один глаз Александр Кобец и его друг Андрей Гаев. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв - они с другом выпили на двоих полтора литра крепкого пива "Балтика 9". По словам третьего свидетеля, Тевана Бадасяна, около десяти часов вечера он видел в Плотниковом переулке, куда ходил за сигаретами, высокого человека в бейсболке, который сел на заднее сиденье внедорожника, но впереди "не было никого вообще".

При вынесении приговора суд сделал вывод, что эти показания противоречат доказательствам, и счел их недостоверными.