Управление делами президента РФ заказало значки и георгиевские ленточки для участников парада Победы 24 июня на 5 млн 87 тысяч рублей. Соответствующий договор "МБХ медиа" обнаружило на портале госзакупок.

Согласно документу, подрядчик, которым выступило подведомственное управделами ФГУП "ППП", поставил 7 500 упаковок со значками и ленточками по 678 рублей за штуку. При этом контракт был подписан задним числом - 29 июля - более чем через месяц после парада.

Ранее сообщалось, что только на организацию парада Победы в Москве власти потратили около 1 миллиарда рублей. Траты пришлись на доставку военных в столицу (290 млн рублей), разгон облаков (113 млн рублей), пресс-центр (135 млн рублей), трансляцию (83 млн рублей), прием иностранных делегаций (86 млн рублей) и другое. В частности, Первому каналу заплатили более 70 млн рублей за подготовку и проведение прямой трансляции парада с Красной площади.