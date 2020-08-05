В Краснодарском крае с сотрудников колонии для несовершеннолетних взыскали 4,5 миллиона рублей за пытки подростков, сообщает сайт регионального управления прокуратуры.

Ранее суд обязал Минфин выплатить 4,5 млн рублей семьям пострадавших, один из которых погиб. Министерство исполнило решение суда, и прокурор подал регрессный иск к сотрудникам ФСИН - потребовал, чтобы они вернули деньги в бюджет. Суд удовлетворил иск.

В 2015 году дежурный, нарушая приказ, по требованию врио начальника Белореченской воспитательной колонии Владислава Иванова пропустил внутрь сотрудников охраны и оперативников, утверждает обвинение. Пришедшие надели балаклавы, отмечало следствие.

Вскоре в колонию привезли семерых подростков и отвели в изолятор. Там их избили, раздели догола и заставили мочиться друг на друга, установило следствие. Молодых людей окунали головой в унитаз.

16-летнего осужденного гражданина Украины Виталия Попа 17 раз ударили по жизненно важным органам, пишет "Медиазона".

После избиения, которое, по данным следователей, продолжалось с 2:00 до 5:00, всех подростков, кроме Виталия, повели на стрижку, разрешили принять душ и одеться, а затем привели на беседу с психологом Ириной. "Ну как, вам у нас понравилось?" - спросила она. Только утром, после короткого сна, пострадавших осмотрел врач, который обработал их раны.

Виталий Поп был доставлен в больницу с переломами ребер, черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Спасти ему жизнь не удалось.

Членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Краснодарскому краю удалось впоследствии побеседовать с пострадавшими подростками и зафиксировать их показания. Из них следует, что наиболее жестоко надзиратели избивали Виталия, который отказывался по их требованию отжиматься и приседать. Они называли украинца хохлом и бандеровцем.

Виталий просил прекратить избиение, но вошедшие в раж надзиратели становились ему на голову и давили на нее ногами. Ксенофобы заявляли, что заставят украинца "жрать говно и мыть туалет".

Под следствием, как сообщалось ранее, оказались исполняющий обязанности начальника ФКУ "Белореченская воспитательная колония", а также несколько его подчиненных: старший инспектор отдела охраны Шамхалов А. Р., начальник караула отдела охраны Криволапов А. А., начальник караула отдела охраны Савченко В. А., старший инспектор отдела охраны Грицина П. В., воспитатель отдела по воспитательной работе с осужденными Заднепровский В. В., младший инспектор отдела охраны Аллаев М. Я.

В 2017 году десятерых обвиняемых по делу о пытках приговорили к срокам от 2,5 до 11 лет лишения свободы. После апелляции сроки сократили.

Минфин по решению суда выплатил матери Виталия Попа 2 млн рублей компенсации, еще одному заявителю - миллион рублей, еще троим - по 500 тысяч рублей. Всего заявители требовали 13 млн рублей.

Мать погибшего Виталия, Светлана, родом с Кубани. Еще во времена СССР она вышла замуж за украинца Ивана Попа и жила с ним в Закарпатье. Однако в 2010 году в поисках лучшей жизни семья переехала на Кубань. В станице Холмской родители Виталия открыли небольшой цех по производству тротуарной плитки. Подросток активно помогал родителям по хозяйству.

По рассказам односельчан, Виталий просто связался с дурной компанией и однажды был обвинен в разбое. Юноша взял всю вину на себя и получил четыре года и восемь месяцев лишения свободы.