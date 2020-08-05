ВШЭ Виктор Горбатов

ВШЭ

Преподаватель Школы философии Высшей школы экономики (ВШЭ) Виктор Горбатов c 1 сентября прекратит работать в университете. Об этом он рассказал на страничке в Facebook.

Как пояснил педагог, он пока не получил официального объяснения, но ему "и так все понятно". "За последнее время руководство ВШЭ оказалось не очень довольно мною, и это взаимно. Надеюсь, то общественное внимание, которое я стремился привлечь к происходящему в стенах университета, помогло хоть кому-то. Бояться и молчать никогда не было для меня подходящим способом решения проблем", - написал Виктор Горбатов.

В начале июля он рассказал, что руководство вуза планирует сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук. По его словам, часть преподавателей включили в список "неблагонадежных" сотрудников - туда якобы вошли оппозиционно настроенные преподаватели. Ректорат вуза отрицает существование таких списков.

В начале июля во ВШЭ сняли с должности академического руководителя доцента Ольгу Рогинскую, напоминает "Дождь". До этого она рассказала в Facebook о грядущих сокращениях и дала интервью студенческому журналу DOXA. После этого университет покинули Илья Кукулин и Мария Майофис.